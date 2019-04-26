【新界東北】工程撥款超時未表決　僅194人完成審核轉介「上樓」

立法會財務委員會今日（26日）討論新界東北新發展區的前期工程撥款，總計約328.6億元；連同向住戶發放的特設現金津貼7.32億元 ，合共逾335億元。不過，由於發言的議員眾多，財委會主席陳健波宣佈不再加時討論，故今日未有投票表決。 發展局在會上透露，現時僅194戶人完成審核，並獲轉介予房協及房委會作安置。當局又指，正與房協研究安置屋邨的租金安排，包括為不能負擔租金的租戶提供租金援助；或為合資格上房委會公屋，但有意入住安置屋邨的人士，提出較便宜的租金。

立法會財務委員會今日討論新界東北新發展區的前期工程撥款申請，總計約逾335億元。（資料圖片）

20戶申領特惠賠償金 最高120萬元

當局指出，受首階段工程影響村民約有445戶，大部分受影響人士都選擇安置方案。當局指，現時約有194戶人經審核後，已確定符合資料，並陸續發信予村民，通知個案已轉介予房協及房委會。不過，至今仍有54戶的資料尚在核實。

至於上限達120萬元的特惠賠償金，當局稱現時只有約20戶人申領，當局正評估住戶的賠償金額。

被問及核實工作是否過慢，發展局常任秘書長甯漢豪指出，目標是「先安置後清拆」，地政總署人員已盡力為受影響人士進行核實資料，惟當中涉及多項文件，故會爭取加快進展。

發展局常任秘書長甯漢豪稱會為不能負擔乙類單位租金的租戶提供租金援助。（羅君豪攝） 可能提供租金援助 或較平租金 對於房協安置屋邨的租金，甯指出，現時政府正與房協商討及研究兩方面的安排，包括為不能負擔乙類單位租金的租戶提供租金援助；或為合資格上房委會公屋，但有意入住安置屋邨的人士，提出較便宜的租金。 她指出，房協暫時反應正面，現正商討相關做法及方案。

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