【逃犯條例】陳同佳案今判刑　楊岳橋：修例不能尋求公義堵塞漏洞

民陣昨日（28日）發起第二次反《逃犯條例》修訂遊行，有13萬人遊行。 引起逃犯條例修訂的「陳同佳案」，涉嫌在台灣殺死女友後潛逃返港的陳同佳早前就洗黑錢案認罪，案件今日（29日）判刑。立法會議員楊岳橋今日在港台節目《千禧年代》預計，陳將即時或短期內獲釋，《逃犯條例》修訂無益於解決案件，無法尋求公義，同時質疑政府「堵塞漏洞」觀點。 針對遊行人數創特首林鄭月娥上任後新高，楊岳橋認為政府需要注意。

涉嫌在台灣殺死女友後潛逃返港的陳同佳，案件將在今日判刑。立法會議員楊岳橋表示，此前政府一直以「尋求公義」為名義，要求修訂《逃犯條例》，此刻已無益於解決案件。陳同佳今月承認洗黑錢罪名，若判囚少於一年，扣除已還押時間，或可即時獲釋。

民間人權陣線昨日（28日）舉行遊行，反對具爭議性的《逃犯條例》修訂，由銅鑼灣東角道起步，遊行至立法會外進行集會。（李澤彤攝）

楊岳橋同時表示九七回歸後，香港並未淪為「逃犯天堂」，並且之前歷代特首亦無提出《逃犯條例》存在漏洞，質疑政府「堵塞漏洞」觀點。

立法會審議修訂《逃犯條例》委員會在本月19日召開首次會議，民主派成功拉布，兩個小時未能選出正、副主席。委員會將在明日召開第二次會議，楊岳橋未透露民主派將會有什麼策略，但表示會更積極對法案提出質疑。