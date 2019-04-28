【逃犯條例】民陣：13萬人遊行　警方：2.28萬人　創林鄭上任新高

民陣今（28日）發起遊行，反對修訂《逃犯條例》遊行。遊行未出發已爆滿銅鑼灣東角道，大會決定提早20分鐘，在3時40分出發，首批起步人士約5時半抵達終點，集會於8時20分結束。 民陣指有13萬人參與遊行，是2014年七一遊行51萬人後的新高；警方指遊行人數高峰期有2.28萬人，較去年七一遊行有9800人更多，亦超過兩年前的聲援新界東北入獄及雙學三子「13+3」遊行人數2.2萬人，屬近年集會遊行「小陽春」，亦是特首林鄭月娥上任後，人數創新高的遊行。

民陣副召集人陳皓桓宣布，有13萬人參與是次遊行，今天參與人數證明巿民的力量和堅持。被問到是否滿意遊行人數，他感謝巿民參與，但強調今天只是反修例的開始，若政府再不撤回《逃犯條例》修訂，民陣將發起包圍立法會行動，有關詳情於會5月中公布。

他表示今天集會原訂立法會示威區內舉行，惟立法會突然不容許集會人士搭建舞台，以及需要示威者在活動舉行前4星期通知立法會，故是次集會於立法會示威區外進行，他批評立法會和立法會主席梁君彥的行為十分離譜。

多名市民手持標語遊行，反對《逃犯條例》修訂。（張浩維攝）

法政匯思召集人李安然表示，對今天的遊行人數感到鼓舞。他指根據中國刑法，中國一直擁有域外司法管轄權，即有任何人在全球任何一個角度都可觸控中國刑法。

他舉例指若有英國商人在倫敦與中國商人做生意，該名中國商人懷疑該英國商人詐騙他，並向公安報案，倘《逃犯條例》修訂通過，該英國商人來香港，中國即可要求香港政府移交該英國商人。他直指倘《逃犯條例》修訂通過，香港將與中國城市無分別，反問如何說服外國商人來港做生意。

民主派會議召集人毛孟靜表示，民主派在立法會雖然不夠票，但有民意支撐。她在台上提到「湯家驊」三字時，全場逾五千人報以噓聲，她強調民意並非說服力，認為若有足夠民意，政府有可能撤回修例。

公民黨法律界立法會議員郭榮鏗在台上發言，他先向在場人士致歉，因公民黨「出咗湯家驊呢個人辦」。他提到湯家驊指他自己督促政府就《逃犯條例》修例20多年，郭怒斥，若湯家驊真的有為此爭取為20多年，「我出街畀雷劈死」。毛孟靜其後在台上高呼「湯家驊」，台下逾千參與者以「食屎」作回應。

公民黨黨魁楊岳橋表示，湯家驊指巿民對《逃犯條例》欠認識，他反問湯家驊「係咪當大家白痴？」他指陳同佳黑錢案即將有判決，「林鄭的謊言會被揭穿」。他又指政府不接受民主派提出的日落條款和域外法權方案，民主派必定會反對到底。

民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘指，今天有很多年紀不小的市民參與遊行，相信這些參與者記得2003年的七一反23條遊行，最終前特首董建華撤回23條兼腳痛下台，故此今天雖然有很多人參與遊行，但若要令林鄭月娥「腳痛」下台，今天的遊行人氣一定不足夠。

李柱銘笑言要「煽動」更多巿民，反對《逃犯條例》修例。他又指有路邊社指建制派希望在五月內通過《逃犯條例》修例，因此他希望盡快再次舉辦合法大遊行。

他又再次批評《逃犯條例》修例比23條更毒辣，因被移交的人要向大陸受審，而非受香港的司法制度保障。