【沙中線】鑿牆檢驗鋼筋完成　2成不達標　6月底前確認工程結構

港鐵沙中線紅磡站自去年底開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟其後發現檢驗方法有誤差，須暫時停止並改良檢驗方法，直至3月中才全面恢復檢測。 路政署今日（29日）表示，港鐵確認已完成全面評估策略第二階段開鑿工作。最後一批檢驗結果，8支鋼筋當中，再有1支不達標，僅扭入36.7毫米。換言之，第二階段開鑿工作總共檢驗了191枝鋼筋，不達標比率為20.4%。港鐵目前已展開第三階段工作，評估首兩階段的測試結果及數據，以確認工程整體結構，料6月底前完成。

港鐵上月中全面恢復紅磡站開鑿檢測工作。（資料圖片／港鐵提供）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米便會視作不達標。

路政署今日公布最新8個檢測結果，再發現1枝鋼筋扭入螺絲帽長度不達標，僅扭入36.7毫米，涉事位置為東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部，外露0至1個扭紋。路政署至今公布了191支鋼筋的檢驗結果，累計39支不達標，不達標鋼筋比率為20.4%。

另外有多13支鋼筋未能成功完成檢測，當中全部涉及未能以「陣列式超音波檢測」方法量度或取得扭入螺絲帽的長度。

而路政署又表示，港鐵已確認完成沙中線紅磡站擴建工程部分全面評估策略第二階段開鑿工作，故已經展開第三階段工作，包括綜合首兩階段的測試結果及利用當中獲得的月台建造細節、工程質量、考慮供應商所提供的技術數據等資料。同時，亦會為紅磡站擴建工程進行詳細結構分析，以確認工程的整體結構狀況，料6月底前完成。



港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲絞牙扭入螺絲帽情況，惟港鐵今年1月29日宣布「陣列式超音波檢測方法」與實際量度存有誤差，暫停檢驗。政府其後宣布，接納港鐵提交改良的「陣列式超音波檢測方法」最終建議，並於上月中全面恢復檢測工作，並重新檢驗已檢測及仍未檢測的螺絲帽扭入情況。