洋老師涉非禮幼園女童案　事主Y覺有成人的手觸私處　即震了一下

加籍英文老師被指在長沙灣一幼稚園非禮兩名女童案續審，控方傳召另一名女事主Y作供，她指午睡時被告為她蓋被時，伸手摸她的私處，她形容感覺到那是一隻成年人的手，又指被觸碰時全身「震」了一下，又覺得癢癢的，她更指當時有兩名老師庭課室，但沒有見到情況。

被告Robert Scott Johnson否認兩項非禮罪。（呂樂謙攝）

X聲稱被非禮後解被告鞋帶

被告Robert Scott Johnson，56歲，被控於上年七月十三日在長沙灣某幼稚園課室內，分別非禮女童X及Y。

下午庭上，X 首先繼續作供，並指出在被告觸摸她大腿內側後，她曾解去被告的鞋帶，但卻未能答出此舉原因。

事主Y見另一女同學被摸

接著，控方傳召第二位女事主，現年六歲，就讀一年級的Y。據女事主的錄影會面和供詞所指，案發當天她和同學們一齊在課室內睡午覺，途中她首先見到被告觸摸睡在隔壁的女同學。

Y被摸私處「震」了一下

她指被告之後轉為幫她兩次重新蓋上掉在地上的被子，其中一次被告將手伸到她的裙褲裡面，隔著她內褲，短暫的觸摸她的私處一次；Y表示，當時感覺到被告的手在她的私處上「震」了一下。Y 指當時她只是感到痕癢，但並無作聲。事後，Y 將事件告知學校的陳主任，因而揭發事件。

當時室內有兩名老師

Y 承認，當時被告把被子蓋過了她的頭，因此實際上她並沒有看見被告，也沒有目睹被告伸手觸摸她私處的行為；當時同在室內的兩位老師亦因此無法看見被告的行為。

感覺遭成年人的手觸碰

辯方質疑為何Y 如此肯定觸摸她的一定是被告時，Y表示她感覺到觸摸她的是一對屬於成年人的手，而當時旁邊只有被告一名成年人，因此觸摸她的絕不會是當時睡在隔離，正在她玩小遊戲的同學。

辯方此後亦多次向Y 指出，被告由此至終均沒有伸手進她裙褲內觸摸她的私處，Y 不同意。

案件明天續審，控方將傳召在該幼稚園任教的老師作供。

案件編號：KCCC 2156/2018