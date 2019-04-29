【逃犯條例】市民「憤」起上街　政府有看在眼內嗎？

民陣周日（29日）發起反修訂《逃犯條例》遊行，無論是大會宣布近13萬人上街抗議，還是警方宣稱高峰時有近2.3萬人，均為2014年「七一」遊行後的新高，市民對政府強推修訂的憤怒清晰可見。不過，裝睡的人總是難以叫醒，署理行政長官張建宗回應事件時，僅稱只要合法，遊行人數多寡非為政府關注，更不忘重申修例的必要，顯然無意正視民情，實非從政者應有的態度。 香港與內地交流頻繁，兩地固然應盡早建立有效的移交機制，以完善跨境司法正義，惟機制設計必須嚴謹、且合乎人權標準，無奈港府方案顯然未如理想，才招致反對聲音不絕。「01觀點」早已指出眾怒難耐，強推《逃犯條例》修訂必成林鄭班子的政治炸彈；現這炸彈的威脅逐步浮面，政府若仍一意孤行，後果只會不堪設想。

萬人上街的政治含意，自然不容小覷，畢竟佔中以後社會頓然陷入政治低氣壓，多年來遊行人數寥寥，是次反修訂《逃犯條例》卻成功激發萬人踏上街頭，甚至連鍾國斌、田北辰等建制議員均對此表示不容輕視，勸告政府應小心處理，足見社會強烈反對政府草率修例的情緒。更甚者，民陣亦已宣布，如政府不撤回有關修訂，將進一步發起圍堵立法會的行動，可見政府若仍不有所檢討，後果堪虞。

民間人權陣線昨日（28日）舉行遊行，反對具爭議性的《逃犯條例》修訂，由銅鑼灣東角道起步，遊行至立法會外進行集會。（李澤彤攝）

須認清的是，政府絕對為重燃民怒的始作俑者。高官深明倉促修例理據薄弱，卻剛愎自用，堅持必須迅速通過修訂，其橫蠻的態度正是激發民憤的最大原因。

事實上，不少團體已理性地指出政府修訂草案的問題：大律師公會不下一次在法理上駁斥政府有關修訂的理據，民主派議員更建議設立日落條款，希望先處理台灣殺人案，後再重新討論長遠修例的可能，惟政府對諸類聲音一律嗤之以鼻，保安局局長李家超更一直如錄音機般重覆既有論點，毫不讓步，故民眾憤而上街實不無道理。

更教公眾無法接受的，是港府無所不用其極，為求搏取商界政黨的票數，不惜在修訂草案的可移交罪類中，剔除九項商業罪行，與政府其所謂堵塞司法協作漏洞的說法互相矛盾，更讓市民有感政府偏袒特定群體，惟張建宗竟稱為務實地回應商界憂慮，反倒指責反對者以陰謀論看待修例，自然助長了市民的不滿情緒。

鍾國斌提倡把經濟罪行從《逃犯條例》剔除。（資料圖片／盧翊銘攝）

必須重申，完善跨境司法正義理念絕對正確，惟因兩地法例體系殊異，加上一國兩制的憲政安排，兩地要建立一套有效的移交機制，難度實在不低，故在過去二十多年來才未有寸進，而林鄭班子卻企圖一步登天，但求以粗疏安排草率了事，實非妥善之舉。

更甚者，政府甚至一直企圖狹台灣殺人案為由支持通過修例，藉以理順其急切修例之必要。本周一（29日），高等法院宣判犯人陳同佳監禁29個月，較坊間預計略長。坊間一直估計，陳還押逾年，短期內將會刑滿重獲自由，甚至有機會當庭釋放，故政府過去一直形容修例為「與時間競賽」；上周立法會法案委員會會議中，民主派議員發動拉布，導致在休會前仍未能選出會議正、副主席，李家超便即時表示「失望、遺憾」，並指必須盡快啟動審議程序，開展草案審議。

潘曉穎（右）與男友陳同佳（左）遊台期間，遭陳殺害，釀一屍兩命慘劇。

政府以上種種言說，不但妄自假設通過其修訂草案為唯一可能，更是將個別悲劇與修例草案強行捆綁一起，迫令議員須合作通過建議草案，如議案有任何「差池」，可料反對派將成唯一罪人。但歸根究柢，移交疑犯與社會反對政府草案本就不具矛盾，問題是政府過去一直執迷不悟，堅拒任何在修例草案以外有助移交陳同佳至台灣的建議，只有如此捨易取難，政府才會自找「麻煩」。

無論如何，政府罔顧反對聲音、執意修訂逃犯條例，已深深挑動了市民情緒。原以為過去社會漸已休養生息，卻竟因政府拙劣施政而再次出現撕裂，林鄭班子可謂難辭其咎。港人決定再次上街表態，正正敬告了掌權者施政絕不可肆無忌憚，並須聆聽社會訴求，港府必須從善如流，重新審視修例。再者，法院剛對洗黑錢案判刑，陳同佳距刑滿之日尚有一點時間，議員們應藉趁此空間回應民意，不宜強推粗製濫造的草案。