遭濫收水電費兩年　業主揚言「一係搬」　劏房戶入禀追討

一名劏房戶遭業主濫收水、電費兩年，今日入稟小額錢債審裁處，控告業主濫收水電費，申索金額約1800元。她表示，金額雖然不高，但問題在於制度不公，絕不能放棄追討公義，決定入稟控告業主，「點解不同人會有不同收費？」

業主收取高昂水電費

事主梁顥齡（齡姐）為單親媽媽，現為醫院助理，她於2015年以月租4000元，在深水埗租下不足百呎的劏房，與女兒居住。當時她與業主簽訂租約，每月邀交每度電1.5元及每度水費15元。然而，中電平均淨電價每度電為1.154元，而水務署每平方米水費收約6元，比較之下，齡姐承擔的水電費，大幅高出平均收費。今日她向小額錢債審裁處提申索，追討1806.6元賠償，「錢唔係最重要，最重要係公義。」

業主：一係唔好住

「簽約時業主話：『個個都係咁收，有人收得仲貴，你一係唔好住』如果唔接受，我就無屋住。」雖然水、電費已相當高昂，但為了生活，齡姐仍無奈接受，「無得揀，平時都要慳得一蚊得一蚊，連沖涼都喺醫院沖，有得行路都唔搭車。」

事主阿齡與爭取低收入家庭保障聯席，今日前往小額錢債審裁處，正式向業主追討賠償。（蔡正邦攝）

未過用量無須交水費 業主照收錢



租住兩年後，齡姐透過「關注綜援低收入聯盟」的街站資訊，發現水、電費並非劃一收費，而是以用量作遞增式計算，「用咁少無理由係收咁高價錢。」她才發現，業主一直收取不合理費用，「電費一般每度電最多1.1元，夏天開冷氣都係1.2元，但業主收我1.5元；另外，首12立方用水並無須收費，但佢每個月收我5、60元。」

無故遭濫收費用，齡姐也曾直接向業主要求賠償，她指對方僅回應指這種收費是「行規」，更辯稱「個個都係咁收，我收得平咪有良心囉」。齡姐亦曾向業主明言，會考慮以法律途徑申訴，業主卻不相信，更以「等你玩嘢」駁回。拖拉兩年，今天齡姐決定正式入稟追討賠償。

齡姐現居住在廟街一個唐樓400呎單位，月租1萬元，縱然雙腿生骨刺不便於行，仍因租金低廉，租住沒有升降機的唐樓。(蔡正邦攝)

齡姐嘆，劏房租金超出公營房屋數倍，環境又細又惡劣，但她們仍受到不公對待，「點解全港市民都可以用合理價錢去用水電，而劏房戶就一定要貴啲，係要處於一個不公平的情況用呢？係咪愈窮愈要受不公平對待呢？」

根據2016年中期人口統計，全港約有21萬名劏房戶。而有調查報告指，近七成的租客的水、電費是向業主繳交， 約兩成繳交給中介，而現時有九成劏房租戶面對濫收水、電費的情況。報告又指，絕大部分遭濫收費用的租戶會選擇沉默面對。

齡姐今日向小額錢債審裁處提交申索書，案件將於審理3月29日開始審理。（蔡正邦攝）

張先生曾經住在太子運動場道唐樓劏房，當時他也曾遭業主濫收水、電費。4年租住期間，張先生一共遭業主濫收10,577元，於是他決定向入稟小額錢債審裁處追討賠償，最後透過和解，取回8,000元，「好彩有保留租單。」

張先生為首位入稟控告業主濫收水電的劏房戶，並成功討回8成費用。（蔡正邦攝）

張先生表示，對於租戶而言，控告業主的決定十分困難，但他仍堅持申索，揭露問題，「目的唔係要追討金錢，而係公平公義。」他總共用了兩年，成功追討賠償，現時與太太搬至旺角劏房，環境大大改善，「依加住緊一劏二，有獨立電錶，一個月電平均300元。依加先發現，原來以前收費咁高，仲要每個月濫收，好離譜。」

根據中電《供電則例》第二一七條，客戶不能供電予第三者；而水務署的《水務設施規例》（第102A章）第47條也列明，任何人未經水務監督書面許可，不得出售或要約出售來自水務設施的用水。關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成批評，政府處理事件不力，對弱勢社群坐視不理，才令今次事件發生，故認為應在制度上改變，加強監管濫收水、電費情況。

李大成認為，業主剝削街坊的問題並非單一事件，而是制度上存在問題，故希望政府不要再坐視不理。（蔡正邦攝）

《香港01》已就事件向環境局、發展局及水務署查詢，現正等候回覆。