七旬翁公園公然非禮中度智障女　官：衰下流賤格啊嘛　判囚半年

七旬老翁在公園見一名智障女子坐在涼亭，未有理會對面也坐在一對夫婦，把一枝可樂交給智障女，然後對她大肆非禮，對坐夫婦難忍老翁惡行指斥，碰巧女事主父親回來後決定報警。老翁今（30日）在九龍城法院承認非禮，主任裁判官吳惠芳聞案直斥被告：「衰下流賤格啊嘛！」又指他特意揀選明顯無行為能力的女事主下手，不會受到抵抗，再斥說：「你試下你自己老婆、你個女比人咁非禮？你揼死佢𠻹啊！」判老翁即時入獄6個月。

被告李天才在九龍城法院承認非禮智障女子，被判入獄半年。（資料圖片）

事主患中度智障

被告李天才，70歲，被控一項猥褻侵犯罪，指他於上年11月12日，在土瓜灣海心公園非禮一名患有唐氏綜合症的中度智障女。

案情指，女事主X的父親當日晚上約八時帶X 到海心公園一涼亭休息，其間事主父親曾因故離開；未幾，一對夫婦亦到達涼亭，在事主的對面坐下。

被告在一對夫婦目擊下犯非禮

其後，該對夫婦目擊被告將一支可樂交予事主，然後將她的左手放在自己的私處上2-3 分鐘，然後又伸右手揸事主的左胸及伸手入事主的褲內觸摸事主的大腿。該對夫婦立即上前質問被告，期間事主父親亦回到現場，並決定報警，因而揭發事件。被告在警戒下承認自己當時知道女事主精神上並無行為能力。

律師：諗唔到有意義的求情理由

辯方律師替被告求情時，亦無奈表示「諗唔到其他有意義嘅求情原因」，只希望法庭能考慮他被告醉酒後犯事，現在已經有悔意，是次初犯，主動認罪以免卻女事主出庭及不用浪費法庭時間等。考慮所有因素後，吳官最終判被告6個月即時監禁。

案件編號：KCCC 185/2019