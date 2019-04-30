【逃犯條例】譚耀宗評公眾上街受人影響　黎棟國信可提升內地法治

民陣周日（29日）發起反修訂《逃犯條例》遊行，近13萬人上街；法案委員會開會亦未能選出正、副主席。全國人大常委譚耀宗在深圳出席活動後回應稱，有人故意將內容映射其他議題，強調《條例》最後是由香港法官把關，「不會胡亂捉人，你又不是殺人放火！」公眾應對本港司法制度有信心。同場的保安局前局長、新民黨常務副主席黎棟國認為條例修訂通過後，可提升內地的法治水平。 記者：麥凱茵 深圳報道

周日反對逃犯條例遊行有13萬人參與，全國人大常委譚耀宗在深圳出席活動時評論，指公眾遭誤導。（麥凱茵攝）

譚耀宗怒斥法案委員會未能選出主席

譚燿宗重申《逃犯條例》是有需要修例，指引渡逃犯並非如外界所說的簡單，必須要經過特首林鄭月娥、香港法官同意，而且必須被判罪三年或以上，「不會胡亂捉人，你又不是殺人放火強姦！」

對於周日有13萬人上街反對修訂逃犯條例，譚耀宗認為公眾是受人影響，「公眾有疑慮是受人影響，政府應該要解釋清楚！你一日不解釋，疑慮便會一直存在。」當中有市民不相信內地司法制度，他回應稱：「這個政見是有人故意將內容映射其他事情，現在不是說內地的司法問題，我們在討論香港如何處理犯嚴重罪行的逃犯。」

譚耀宗狠批有人別有用心用《條例》故意映射其他議題。他相信透過政府的解釋可以令公眾更清晰，惟討論《條例》的立法會法案委員會至今未能選出正、副主席，怒斥「很明顯有人阻撓，做法不應該」，「連會也開不成，政府怎樣解釋？」他強調，即使《條例》通過也有香港法官守着最後一關，公眾要相信香港的司法制度。

被問及修例有否受來自西環（中聯辦）或北京的壓力，他說：「這個事情是香港特別行政區推出來，由我們去處理。」

前保安局局長黎棟國認為條例修訂通過後，可提升內地的法治水平。（麥凱茵攝）

黎棟國：《條例》通過後可提升內地法治水平

同場的保安局前局長、新民黨常務副主席黎棟國亦為《逃犯條例》 護航。他反駁，外界所指《條例》將香港的法治水平降低，相信《條例》通過後可提升內地的法治水平，因內地須「依照香港法律去處理（逃犯），是完全對等」，公眾毋須過度擔心。

13萬人上街反對《條例》，政府應否擱置？黎棟國指出，政府並無權力定立法例，所有法案均要經立法會二讀辯論、三讀程序，「立法會議員可以提出修訂案，權力不在政府手上」，未有正面回應提問。