洋老師涉非禮兩幼童案　被告稱遭幼童拉褲腳　曾扶事主床取平衡

加拿大籍英文老師涉非禮兩名幼稚園女生案續審，案件今（30日）在九龍城裁判法院續審，其中一名有份看管的老師稱，當日有聽到同學的笑聲，她轉望，見被告的手很快地從事主X的心口位置縮回。被告自辯時卻稱，當天被兩名事主及另一名女童作弄，不斷拉她褲腳及解他的鞋帶，有女童更拉他手指令他差點跌倒，才扶了事主X的床邊已取平衡。

被告Robert Scott Johnson否認兩項非禮罪。（呂樂謙攝）

被告Robert Scott Johnson，56歲，被控於上年7月13日在長沙灣某幼稚園課室內，分別非禮女童X及Y。

有老師見被告從事主心口縮回

其中一名當天有份負責看管包括兩名事主的李老師稱，當日同學準備午睡時，曾見被告與同學聊天，同學都十分高興。她把課室交給另一老師看管後往午膳，之後回到課室，又聽到同學的笑聲，轉頭見被告在綁鞋帶，初時未為意，之後又聽到笑聲，回頭一望，見被告的手的手正急速地從X 心口位置上的被子縮回；李感到奇怪，觀察了被告五分鐘，並對另一名剛午膳回來的同事稱覺被告有點奇怪。於是她叫被告離開課室，並往問X發生何事。

女童有稱：佢摸我

李指X 回答她道：「佢摸我。」李追問觸及那裡，X 先摸著自己身體，然後再指住褲頭位置和「去廁所的位置」；李把情況告知另一名老師，該老師就將X 帶離班房。

李承認她的座位當時背向被告，但她轉身仍可見到他；律師又質疑李向警方錄取口供時供稱X向她投訴時是指住領口而非褲頭；李否認編造口供，並指警方錄取口供時聽錯。

被告稱被同學拉褲腳及解鞋帶

被告下午出庭自辯，他稱當天發現午膳尚未預備好，便回X 和Y 的課室等候，關及李二人亦在課室內，同學則正準備睡覺。被告走向窗邊，發現X、Y和另外一名女孩分別拉著他的褲腳，又解開他的鞋帶和把被子掉在地上，令他不勝煩擾。

當他發現她們第三次想拉著他的褲腳和解開他的鞋帶時，被告就對她們說：「Enough! Stop it!」又將他的手放在X的肩膀上，試圖責罵X，但X 卻拉住被告的手指，令他差點失去平衡，所以他才用手扶住X的床邊以防跌倒。被告稱他當時已感到頗為憤怒，便離閞教室用膳，沒再回去；他離開時並無看見關李二人。

最多只會觸碰學生肩膀或手肘

被告又解釋，因為課室較為涼爽，才留在課室等候，至於把手放在x 肩膀上，被告稱他明白與學生身體接觸需有界線，即使他想獲得學生的注意，亦只會觸碰學生的肩膀或手肘。

案件星期四續審，被告將繼續接受主控官盤問。

案件編號: KCCC 2156/2018