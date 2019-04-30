【颱風山竹】政府守則允延遲復工　勞工界拒收貨：僱主扣薪未解決

超強颱風「山竹」去年9月中蹂躪本港，翌日塌樹處處，全港交通大癱瘓，打工仔深受其害，但政府拒宣布全港停課。政府提交立法會文件顯示，當局經檢討後，擬成立由政務司司長主持的督導委員會，負責評估應變及善後工作，包括建議當政府出現「極端情況」，僱員可在風球取消後，於原地停留兩小時後，始啟程復工。 不過，勞工界拒收貨，更指出港府未有解決僱主巧立名目扣薪及扣假等核心問題，促請當局盡快立法，保障打工仔權益。

去年山竹風災翌日，東鐵站路軌有大量塌樹，幾乎癱瘓，站內迫滿上班人潮。（資料圖片／張浩維攝）

督導委員會取消8號風球前公布有否出現「極端情況」

勞工處正修訂現時的《颱風及暴雨警告下的工作守則》，提出在某些「極端情況」下，例如出現大規模停電、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉及沒有公共交通服務，應建議僱員於8號信號取消後，可在所在地方多留2小時，而非立即啓程上班。

新成立的督導委員會，會評估已知的最新資料，審視公共運輸及其他範疇，並於天文台改發3號風球前，向市民公布「極端情況」是否適用，包括是否需要延遲復工時間。公務員事務局亦會展開程序，修訂現行關於熱帶氣旋後政府僱員復工安排的一般指引。公務員颱風後缺勤，可酌情處理。

勞聯：只屬小修小補 憂僱主拒遵守​



勞聯主席林振昇相信，有關建議可稍事紓緩災後返工情況，但仍屬小修小補。他續指，港府僅修訂工作守則，而非納入法律條文，憂慮難令僱主自律遵守，亦未有解決無良僱主以僱員遲到或缺勤為由扣薪、扣假問題。

吳敏兒認為港府新建議無助保障打工仔，又憂慮僱員再次面臨因惡劣天氣被扣薪、扣假的苦況。（資料圖片）

職工盟：咁多良心僱主？​ 料只有公務員受惠

職工盟主席吳敏兒則同樣批評，新修訂不具法律約束力，只以守則形式約制僱主，她相信成效不大，「老闆如果唔跟隨(守則)，都唔需承擔責任，老實講，全港係咪真係咁多良心僱主？」她又指，即使容許打工仔延後返工時間，亦未能起疏導人潮作用，「大家咪又係一窩蜂堆晒同一時段出門口。」

吳又指，港府未有解決核心根本問題，包括僱主巧立名目向缺勤員工扣薪等，雖然公務員事務局提出可行使酌情權處理，但只有公務員可受惠，本港其餘逾300萬的打工仔則去向未明，她要求港府一視同仁，延申酌情權至全港僱員，亦需盡快立法，保障打工仔免受惡劣天氣影響下，被扣減人工風險。

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現行法例並無明文禁止在惡劣天氣期間工作，而勞工處的《颱風及暴雨警告下的工作守則》則屬自願性質，當中建議僱主與僱員預早磋商，以訂明在颱風及暴雨警告下的工作安排和應變措施。