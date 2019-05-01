【逃犯條例】與涂謹申隔空駁火　謝偉俊：畀律師費你司法覆核

立法會修改《逃犯條例》法案委員會昨（30日）召開第二次會議，連同日前合共4小時的會議再仍未進入主席選舉程序。建制派決定去信內務委員會主席李慧琼，要求向法案委員會發出指引，改由建制派最資深議員石禮謙主持會議工作，內會主席李慧琼昨晚隨即決定在本周六(4日) 舉行內會特別會議。 立法會議員涂謹申今(1日) 出席電台節目時與「Phone In」的立法會議事規則委員會主席謝偉俊隔空駁火，謝偉俊建議涂謹申提司法覆核挑戰建制派要求內會發指引的決定，更稱「畀律師費」對方打官司。涂謹申隨即質疑對方會有利益衝突，強調對方法案委員會主席又要給他律師費，「做律師唔會咁糊塗呀」。

建制派把內會特別會議提早至本周六（4日）召開，鐵定心要推舉石禮謙取代涂謹申主持選主席程序。（資料圖片/盧翊銘攝）

負責主持會議的立法會議員涂謹申今(1日) 出席電台節目時表示，要求內會發出指引的做法不公道，認為建制派若認為他違反議事常規的話，早應該在會議上提出質疑，批評建制派「提誅心論好差」，強調自己比起第一次會議已經收緊，面對泛民議員提出「無厘頭」問題，兩、三句即剎停，惟涉利益申報的問題，相信若其他人議員擔任主持都有同樣做法，「看不到不同人有不同做法」。

涂謹申：林鄭月娥態度傲慢

涂謹申引述曾任內會主席的前立法會議員劉健儀稱，內會的指引並非命令，他問及議事常規是否可讓內會指引蓋過，又指若內會指引改變了議事常規，有機會遭法律挑戰，或有人提司法覆核，強調為的不是自己，立法會的尊嚴及合法性。此外，他亦批評特首林鄭月娥在《逃犯條例》修訂一事上態度傲慢，不願與泛民議員會面，認為做特首應要有一定胸襟和氣量。

涂謹申批評特首林鄭月娥在《逃犯條例》修訂一事上態度傲慢，不願與泛民議員會面，認為做特首應要有一定胸襟和氣量。(資料圖片/羅君豪攝)

謝偉俊「Phone-in」邀請涂謹申提司法覆核

節目中段，立法會議事規則委員會主席謝偉俊「Phone-in」，他指涂謹申客觀上主持會議有進步，但事實勝於雄辯，四小時會議仍未能選出主席是史無前例，形容他「逐粒米去洗」，批評涂不斷強調議事規則的合法性是「多餘、嘥氣」。因過往案例顯示，終審法院不會干預立法會的家事，認為涂謹申每次擔心遭到法律逃戰屬其包裝，涂回應稱與對方檢視同一案例的嚴謹和小心程度不同。

謝偉俊隨即稱「咁我邀請你去司法覆核」，涂反駁指「你唔好叫我申請司法覆核自己啦，有無搞錯呀」，謝再指對方認為建制派要求內會提指引做法不公，故邀請他申請司法覆核。

涂直言若挑戰內會的話需要眾籌，謝偉後再稱「我幫你畀律師費啦」，涂稱「你唔好呀，你利益衝突呀」，強調對方想選主席又要給他律師費，「做律師唔會咁糊塗呀！」

對於40名建制派聯署要求向法案委員會發出指引，改由建制派最資深議員石禮謙主持會議工作。謝偉俊稱暫未與其他同事商討，但認為選石禮謙是其中一個方向，屆時可討論其他建議。(資料圖片)

對於40名建制派聯署要求向法案委員會發出指引，改由建制派最資深議員石禮謙主持會議工作。謝偉俊稱暫未與其他同事商討，但認為選石禮謙是其中一個方向，屆時可討論其他建議。被問到議會陣線梁耀忠才是第二位資深議員，他稱若梁耀忠接受都可以考慮，但強調建制派已給予涂謹申兩次機會，但仍然達不到期望。