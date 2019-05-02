【報稅2019】去年利得稅收1666億創新高　大部份行業錄雙位數增長

稅務局今（2日）公布，2018-19年度總稅收逾3,400億元，按年增加 4% ，創歷史新高。 其中利得稅收入達 1,666 億元，佔總稅收近半，亦較 17/18 年度上升 20% ，亦創歷史新高。 稅務局局長黃權輝表示，去年經濟增長不俗，部份行業表現好、利潤特別高，其中投資和財務、銀行及地產等，更錄得雙位數增長，推高利得稅收入。

投資及財務行業應課的利得稅錄得雙位數增幅。(資料圖片)

稅務局今（5月2日）發出約268萬份個人報稅表，較去年增加約8萬份。局方表示，上個財政年度整體稅收達3,414億元，較前一個年度多收128億元，按年增加4%；當中近半來自利得稅，達1,666億元，按年增加20%，佔整體稅收最高比例。



翻查細項(見下圖)，多個行業應課利得稅均見正面增長，介乎2%至31%，對照2016/17課稅年度，不少錄得負增長的行業更顯著回升，其中投資及財務業，由前一個年度的-7%，及至去年度已錄得31%增幅；銀行及地產亦有大躍進，分別由-6%及-1%的負增幅，回升至去年度的19%及17%，表現理想。

(《香港01》製圖)

稅務局局長黃權輝(盧翊銘攝)

黃權輝表示，由於部分行業利潤特別高，且受惠於去年經濟不俗，部分行業表現好，遂推高相關收入，亦帶動利得稅再創新高。