【五一黃金周】港珠澳大橋金巴未見人龍 　5分鐘完成清關

內地「五一黃金周」今日起（5月1日）展開，內地一連休假4天，預料大批旅客來港旅遊。港珠澳大橋同日迎來通車後首個「五一黃金周」，《香港01》記者今日早上經大橋往來珠海，兩岸關口均未見人龍，過關旅客各只需約5分鐘便可完兩岸清關程序；旅客購買俗稱金巴的大橋穿梭巴士車票後，不需排隊便可乘坐金巴往來兩岸。

港珠澳大橋香港口岸，現場亦未見有大量旅客出入境。（張美華攝）

記者於今日早上9時左右到達港珠澳大橋香港口岸，現場未見有大量旅客出入境，過關情況大致順利，只需約5分鐘便可完成清關程序。

金巴往珠海班次約5分鐘一班

作為通車後首個「五一黃金周」，大橋香港口岸早上未見大排長龍情況，往乘搭金巴往澳門的旅客，明顯比往珠海多；而往珠海的班次，大約5分鐘就有一班，旅客購票後幾乎不用排隊便可直接上車，現場亦有職員在場提供協助。

港珠澳大橋珠海口岸整體人流不多，秩序大致良好，旅客於5分鐘內便可完成清關程序。（張美華攝）

從珠海往返香港的情況依然，現場雖然有不少旅客於大橋珠海口岸旅檢大樓拍照留念，但整體人流不多，秩序大致良好。過關亦未見人龍，同樣於5分鐘內便可完成清關程序。旅客於離境、購買金巴車票後，只需將車票交予職員掃描，便可隨即上車。職員指，金巴即使未載滿乘客，亦會以每5分鐘密度開出班次。

為應對人潮，金巴營辦商假期間調配約 190 輛巴士，增加班次疏導。

另外，入境處前年推出的「離境易」已擴展至各管制站，包括港珠澳大橋香港口岸。「離境易」採用容貌識別技術核實旅客身份，讓合資格旅客可以無需預先登記使用自助離境服務；據記者今日目測所見，由於過關旅客以內地旅客為主，暫未見有外國旅客使用。

隨著全港市民更換新身份證，入境處數年前亦開始更新各管制站e道的功能，持有新身分證的市民現在可以透過e道加快過關速度。已更新的e道備有非接觸式界面及舊款插入式閱讀資料，市民使用新身份證過關時，過關速度將加快至8秒，較以往快4秒。