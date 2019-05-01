【五一黃金周】東涌未見「逼爆」　旅議會：150內地團訪港　增10%

內地今日（5月1日）起展開一連4日的「五一黃金周」，今日早上經港珠澳大橋出入境的人流，明顯較大橋通車首日少。大橋通車初期，東涌一度出現「逼爆」情況，今日迎來首個「五一黃金周」，有東涌居民認為人流大幅減少，與往常週末相若；亦有內地旅客指為乘坐纜車而特地到訪東涌，未有計劃用港珠澳大橋往返內地。 另外，香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，根據議會登記數字，五一長假期首日約有150個內地入境團訪港，比去年五一首日多約一成。她指，當中約一半旅行團會經港珠澳大橋離境。 她又指，150團中約有四分一、即近40團為一日團。而旅議會暫未收到有關旅客投訴。

即使內地團減少，仍有不少旅客到東涌商場消暑「掃貨」。（張美華攝）

掃貨席地而坐仍可見

港珠澳大橋自去年10月開通後，今日迎來首個「五一黃金周」，早前有東涌區議員曾預料區內「逼爆」情況將再現。記者今日到訪東涌，雖然仍見不少旅客湧至，尤其在港鐵東涌站外空地，旅客明顯比平日多，包括內地旅行團及個人遊內地客，不少人佔用公共長櫈及座椅；惟人流明顯比大橋通車初期大幅減少，不少餐廳更毋須顧客排隊輪候便可入座。

然而，現場所見不少旅客湧入東涌東薈城購物，亦有旅客到商場「消暑」，多間店舖內人頭湧湧，當中更有內地旅客在店舖外席地而坐，整理「戰利品」。除內地旅行團外，五一勞動節同樣為本港假期，部分外傭亦趁假期到東涌遊覽，當中更有人坐於港鐵站外的梯級上。

東涌居民張生指，近數個月區內的內地旅客已陸續減少，相比半年前通車初期情況明顯有所改善。他形容，今日作為「五一黃金週」首日，人流「就好似平時星期六、日咁」，對居民影響不大。

當區的離島區議員傅曉琳表示，自大橋通車熱潮過去，以及B6巴士站遷往昂坪纜車附近後，到訪東涌的內地旅客已大幅下降。她續指，不少到東涌購買日用品的內地旅客，已改到大橋口岸的商店進行採購；而近月接獲居民有關內地旅客逼爆東涌的投訴，亦大大減少。

大橋通車後迎來首個五一黃金週，東涌人流相較通車初期明顯大幅減少，不少餐廳更不需排隊便可入座。（張美華攝）

乘直鐵訪港內地客：未來無計劃用大橋來港

內地旅客孔小姐今天從廣州乘坐高鐵，經高鐵西九龍總站到達香港。她表示今日與家人以即日來回形式到港旅遊，由於與家人預訂乘坐昂坪纜車，故特地從西九龍站再轉車至東涌遊覽。孔小姐亦指以往慣常到東涌購物，對該區比較熟悉。問及未來會否選擇經港珠澳大橋來港，她則直言「近期沒有計劃」。

另外，來港三天旅遊的內地旅客楊小姐表示，她與友人早前乘坐飛機到香港旅遊，過去三天均下塌於旺角的酒店。楊小姐透露整個旅程兩人共花費超過一萬元；由於今晚將乘坐飛機返回內地，故今日把握最後機會，到東涌東薈城購物。她希望未來能嘗試經港珠澳大橋來港旅遊。

往返東涌及港珠澳大橋香港口岸的B6巴士站，由東涌站遷至東涌臨時總站。（張美華攝）

港珠澳大橋通車初期，東涌一度因大批內地旅客湧至而出現「逼爆」情況，而可往返東涌及港珠澳大橋香港口岸的B6巴士站，更經常大排長龍，對區內居民生活造成滋擾。不過，B6巴士站現已搬遷至昂坪纜車站旁，遠離民居的位置，乘車人士對居民影響有限。