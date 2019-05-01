【五一黃金周】遊客到！佔領中大合一亭自拍　學生：塞住條路

內地旅遊網站早前推出多個香港大學考察旅行套餐，中大一度被旅行團和自由行旅客「攻佔」，引起社會迴響。踏入五一黃金周，中大校園景點「合一亭」再被內地旅客佔領。

香港01記者今午到中大了解，中大合一亭附近未發現有旅行團，但現場卻有約三十自由行旅客在擺不同姿勢拍照，水池旁邊的石壆也坐滿了人，他們大部分人均操流利普通話，此外亦有本地中學生、本地遊客和外傭前來。

打卡勝地合一亭。（廖俊升攝）

內地網介紹中大景點



遊客勝地是如何煉成的？一位來自西安的遊客指，自己是從網上得知有關景點，看過相片之後覺得這裡頗特別，「挺寬闊的，從外面看過去也很漂亮。」她解釋，內地百度搜狐搜尋香港景點，便會找到這裡的資料，直指「網上有很多資料。」她說自己從四月底便來港工幹，然後工作完就順便旅遊，「一年來幾次，所以沒甚麼特別。」她表示，她早上去銅鑼灣逛街，今天下午在中大走一轉，晚上便坐車到深圳，再回西安。

來自西安的旅客。（廖俊升攝）

幾位在合一亭觀光的深圳遊客指，他們是次訪港為即日遊，因為住得很近所以十分方便。他們說來中大是因為昨晚在網上查了一下知道這裡景點，但來了卻覺得沒有甚麼特別，他們之後會到中環購物然後回深圳。

不少遊客也是家庭遊。（廖俊升攝）

飲堂指示只招待中大人 形同虛設



曾被大量遊客霸佔的學校飯堂，今日反而很清靜。午間時分，新亞飯堂有約二十枱客人，而當中大部分都是本地人，有三枱為內地家庭。飯堂門外雖貼上「本餐廳只招待中文大學學生及教職員。」的標示，然而點餐並不須提交任何學生或職員證明，有學生指其實任何人也可以點餐，指示形同虛設。記者向飯堂職員查詢，她解釋：「可以（買），邊個都可以食，香港政府夠話大把嘢唔可以做，講啫。」

中大飯堂有指示只招待中大學生及職員，但買餐時不用出示證件。（廖俊升攝）

早前有指中大飯堂被內地旅客佔領，惟今日所見飯堂尚算清靜，只有三枱遊客。（廖俊升攝）

中大生：連小學旅行團也來



然而有中大學生對遊客們不存好感，甚至感到被滋擾。正就讀中大的新亞宿生李同學指，自己平時比較少搭校巴，但也聽過校巴被遊客霸佔的情況。她表示，今日算是多人，平時也常有自由行和旅行團到訪，更常常泊滿一車車在路邊阻路。她認為最滋擾是在這裡拍照，「有時會有小學生旅遊團，老師又要跟他們講解，然後就會好嘈。」

李同學指曾有小學生旅行團到訪中大，頗為嘈吵。（廖俊升攝）

外人太多 學生連校巴也上不到



兩位不願上鏡的中大學生表示，以往星期六、日都好多人，有時候是散客，有時候是旅行團，所以亦也會擔心五一黃金周的情況。他們覺得遊客到訪十分滋擾，而合一亭正正就是新亞學生宿舍對出，故試過被他們阻塞通道，「有時趕時間會遇到他們阻塞通道，又會有外來人搭校巴，令學生不能搭。」

保安：不明白為何變成景點

兩位在合一亭當值的中大校園保安表示，他們負責維持現場秩序，「（這裡）始終是宿舍，也不想太嘈，例如有些小朋友在大叫。」他們指今日的情況已不算誇張，但也不明白為何這裡會變成景點，「以前都只是學生在這裡影畢業相而已，但依家變了景點，甚麼人都有，都不知道有甚麼特別，有時有旅行團更多人。」保安指自己在假日時便會到場駐守，以防混亂。