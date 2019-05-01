【五一黃金周】泊位不足　旅遊巴兜圈等客　司機：嘥油錢又唔環保

尖沙咀及尖東一帶有不少經營旅行團餐的食肆及購物點，加上星光大道重開後，遊客更為集中，旅遊巴要停泊景點附近等待旅客，違泊行為更為嚴重。《香港01》記者今日（1日）下午到尖沙咀較多遊客的地方觀察，不少旅遊巴等待旅客時也被警察驅趕，不能停留。 有旅遊巴司機坦言，每轉等客時，需在附近兜圈等待，每轉要多花300至400元油費，「好嘥油錢又唔環保」，他批評政府配套不足，旅遊巴無地方泊位，令「揸巴士好似做賊咁！」

《香港01》記者今日下午到尖沙咀較多遊客的地方觀察，有旅遊巴違泊在路邊，遭警員抄牌。（鄧倩螢攝）

警員嚴打旅遊巴違泊 記者直擊警員抄牌

尖沙咀星光大道經過約3年的維修及翻新，今年初重開，今日為翻新後的首個五一黃金周假期，不少旅客專程前往遊覽，人流甚多。尖東海旁停泊旅遊車處有警員巡邏，旅客落車後，旅遊巴需即時離開，所以未見違泊情況。旅遊巴未能停留，不少泊到麼地道及加連威老道和科學館一帶，有在附近工作的市民指出，每日均有大量旅遊巴停泊，更會出現雙線停車等候，酒店不時作出投訴，警員到場驅趕。

《香港01》記者今日下午到尖東一帶了解情況，由於過了午飯時間，等客的旅遊巴不算太多，可是每當有乘客需要上車離開時，由於路肩位置設有花槽，乘客要走到馬路中心，加上不少人心急上車急步而行，有一定的危險性。

記者目擊有待客的旅遊巴停泊在加連威老道被警員抄牌，司機趕至已太遲，顯得無奈。

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司機：搞到我哋揸巴士好似做賊咁

一名旅遊巴司機表示，每逢黃金周等長假，不少景點停泊位會頗為混亂。他指今早接載乘客到淺水灣遊覽，他搖搖頭説：「嗰度好混亂，打晒困籠啦，又無位、人又多。」他指，以往一轉客以兩日計算，每次要到景點附近「兜圈」等待，「嘥油錢又唔環保」，「每次都花成三、四百蚊兜圈，你話啦，幾唔環保！政府又話要環保，但要我哋唔環保。」

此外，他又批評政府未有改善旅遊巴停泊問題，「有冇地方走？有冇路牌？」他指不少司機不幸收到多張告票，「但幾多張就睇彩數啦！搞到我哋揸巴士好似做賊咁！香港死梗，搞多年旅遊都係咁。」

旅遊巴司機稱，每次兜圈等客浪費汽油及金錢。