【勞動節】司機工時長哄兒子睡變自己昏睡：冀政府聽民意

五一勞動節職工盟發起「谷到爆」遊行，起步後遊行人士沿途高叫高叫「立法標準工時」、「還我集體談判權」、「不作工作奴隸」等口號。 當中有私人司機帶同兒子參與遊行，他指每日工作長達12小時，一周有2至3天需要超時工作4至5小時，曾試過在枕邊伴讀，打算哄兒子睡覺，豈料兒子未入眠，自己已昏睡；他指，曾數次參與遊行，期望政府終有一天聽取「打工仔」訴求。

葉先生期望政府終有一天聽取「打工仔」訴求。（胡家欣攝）

日工作12小時 每周有2至3日超時工作4至5小時

任職五年私人司機的葉先生，攜同7歲長子參與遊行。他指，自己每日工作長達12小時，一周有2至3天需要超時工作4至5小時，工作至深夜才可以歸家，只為月賺2.5萬元養家。

他坦言，作為員工，難以拒絕加班要求，「如果唔加班，老細就話『唔好返！』」他坦言，工時長， 身心疲累，放工後已無精神享受與兒子的相處時光；他憶述一次下班回家後，在枕邊伴讀，哄兒子睡覺，豈料兒子未入眠，自己已昏睡，「阿仔話，故事未完，我就瞓咗，佢都未瞓。」

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冀有標準工時 每日工作8小時

葉先生現時選擇在每朝七時上班前，駕車送兒子上學，以爭取更多父子聊天時間。葉指，自己曾數次參與遊行，知道目標難以一日達成，但仍然參與遊行發聲，期望政府終有一天聽取「打工仔」訴求，立法規管標準工時，每日只限僱員上班八小時，超時工作的時薪可獲1倍「補水」，令「打工仔」的勞力付出換取合理薪酬回報，同時平衡工作與家庭生活。