【勞動節】職工盟宣布2200人參與遊行　與預計相若

職工盟今天（1日）舉行五一勞動節遊行，由維園出發前往政府總部「公民廣場」集會，為打工仔表達勞工訴求。職工盟在集會完結後宣布，初步錄得有2,200人參與集會；警方指遊行人數高峰期有1,400人。 政府發言人回應與五一勞動節相關的遊行時表示，政府會繼續聆聽勞資雙方及其他持份者的意見，並顧及僱員的利益與僱主的負擔能力，以制訂及推行各項適切的勞工政策措施，保障僱員權益，亦會致力提升各行各業的職安健。

吳敏兒稱，大會初步錄得有2,200人參與集會，與預計相若。（洪嘉徽攝）

職工盟今下午（1日）舉行勞動節遊行，遊行隊伍在下午2時40分左右由維園出發，龍頭在下午4時35分到達終點政府總部東翼前地「公民廣場」；在到達終點前曾經一度與警方就「截龍」問題有零星衝突，令隊伍稍遲到達終點。

多個團體在終點站上台發言，包括清潔工、外藉傭工代表，要求政府盡早採用生活工資水平。其後職工盟代表在台上刺穿氣球，寓意「打工仔谷到爆」，呼應遊行主題；職工盟主席吳敏兒其後向政府代表遞信表達訴求。

吳敏兒稱，大會初步錄得有2,200人參與集會，與預期差不多，而且周日反修訂《逃犯條例》大遊行後，仍有此人數關心勞工都是好事。

吳敏兒指政府研究修訂「極端情況」復工放錯重點

對於政府將成立督導委員會決定是否因「極端情況」而延遲復工時間，吳敏兒直言，「政府你果然好想打工仔返工」，指政府放錯重點，始終無解決遲上班要扣假和扣人工的問題，遲兩小時上班仍然得物無所用。

她又不滿，政府只是推出指引，只靠僱主自律，但僱主不跟隨卻不需承擔後果，她建議立法，以及定義極端事故和必要服務等，方能有效解決問題。

↓↓↓五一勞動節遊行情況↓↓↓

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政府發言人表示，會繼續聆聽勞資雙方及其他持份者的意見；有關工時政策方面，由於社會各界就有關工時的立法建議看法分歧，在缺乏廣泛共識的情況下，政府決定先着力為11個指定行業制訂工時指引，以改善僱員的工時安排；勞工處亦剛完成就提高職安健法例罰則的初步修訂建議諮詢有關持份者，會在仔細分析和考慮所得意見後，完善修訂方案，並期望於現屆政府任期內完成有關法例修訂。