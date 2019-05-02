團體指9個領展轉售商場　部份或涉違反地契　當局主動巡查

房委會過去將旗下商場分拆予領匯(現稱領展)上市，領展近年又將商場拆售。 團體「領匯監察」於上月曾巡查領展轉售的9個屋邨商場，發現當中涉及五大問題，包括有業主違規佔用公共空間、違反地契更改停車場車位、拒絕分擔屋苑的維修費用等。 團體早前向立法會申訴，並於今日（2日）就事件開會討論，立法會議員尹兆堅於會後指，當局承諾會就涉事的9個屋苑商場作主動巡查。

團體「領匯監察」於上月曾巡查領展轉售的9個屋邨商場，發現當中涉及五大問題。（張嘉敏攝）

團體「領匯監察」早前巡視領展過往轉售的9個屋苑商場，包括港島區興民商場、九龍區天馬苑商場、李鄭屋商場及麗閣商場、新界區穗禾苑商場、錦泰商場、明德商場、大窩口商場及H.A.N.D.S。當中6個商場由基滙資本持有，其餘3個業主則分別是傑豐香港有限公司、策勵有限公司及英皇國際。

領匯監察發現，部分商場涉嫌違反地契，將固定月租車位轉為浮動車位。當中以天馬苑情況最嚴重，其地契列明提供逾580個車位，惟當中有一層停車場被圍封；他們稱業主為求「篤數」，將電單車車位改為私家車車位，並在這些車位後方，改劃電單車車位。他們斥做法有違地契，並妄顧使用者安全。另外，於興民商場有部分原為公園的範圍，現被圍封及變為商場部分，質疑做法涉及佔用公共地方。

至於早前惹起爭議、部份屋苑攤分維修費用的事宜，團體發現除穗禾苑外，天馬苑亦有類似情況。他們指出根據地契顯示，屋苑內金竹里行車路段的管理費用，須由法團及商場業主共同分擔，惟新業主拒絕履行責任，並由法團全數支付屋苑內行車路段的管理費，涉及每月逾6000元。而穗禾苑早前曾指房署及領展未有按規定，攤分約2000萬的維修費用。當區社區發展主任麥梓健指，早前曾就事件會見房署代表，惟對方指出僅有淋水、保安系統等屬分攤範圍内，法團正考慮從法律途徑追討損失。

此外，報告內指出多區的社區設施不足，如大窩口邨、李鄭屋邨等，均未有顧及長者及殘疾人士的需要，未有興建升降機。他們又引述麗閣商場的商户指出，「基滙資本」以翻新街市為理由，要求他們租約未到期前、提早近4個月離場，未有作出任何賠償。

「領展監察」要求政府主動監察領展及新業主，而房委會須以公契執行人的身份，確保各持份者按照契約履行責任。另外，他們又要求政府研究回購領展已轉售、及日後將轉售的物業。

立法會議員尹兆堅於會議後指出，會上只就友愛商場、錦泰商場、大窩口商場及明德商場的情況作討論，其餘5個商場有待下月中的會議商討。他稱於會上向政府代表指出部分地契條款用字模糊，令業主容易利用相關灰色地帶，要求相關政府部門主動巡查，並要求業主於改建商場前進行諮詢等。他引述，當局承諾會於下月中會議前巡查上述9個商場。