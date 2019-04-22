【推動消費？】領展擴客群接待旅行團　團友進佔天水圍屋邨商場

在各區的大小旅遊景點、大型商場發現旅行團的蹤影已非新鮮事，惟旅行團的行程近日已出現了變化，不再局限於開滿名店的私人商場，或是充斥藥房的街道，更入侵屋邨商場。有指近月有旅行團進佔天水圍一屋邨商場，更疑領展有份接待，領展查詢時承認事件，指有關做法是為了協助商戶擴展客群。

天水圍T Town (舊稱頌富廣場)位於天頌苑、天富苑兩個居屋屋苑之間，作為領展旗下其中一個旗艦物業，T Town早年被納入資產提升計劃，並於2017年完成翻新。近日有指逢周日下午，T Town近天頌苑的大堂都有幾十名疑為旅行團遊客的人士聚集，部分人士帶同行李箱，更有人推着印有領展字樣及標誌的手推車，而這些人士最後皆經過民居，到屋苑內一上落客區乘坐旅遊巴離去，令人懷疑遊客轉戰屋邨商場之外，亦疑領展有份招待有關旅行團。

有天水圍街坊指，發現T Town近天頌苑的大堂都有幾十名疑為旅行團遊客的人士聚集，懷疑遊客轉戰屋邨商場。(圖片來源：Esther Jas)

記者於復活節假期的周日(21日)到場視察，期間未見到大批旅客出沒，惟有街坊表示經常遇到有關旅行團：「應該不是本地旅行團，從他們的口音聽得出來。」他指，見過大批旅客在商場內聚集，亦在商場的商舖見過他們消費，但有關行為未構成滋擾，故對此暫未有太大意見。

旅客聚集開篋 阻塞通道

天水圍民生關注平台幹事陳詩雅指，約兩星期前收到街坊反映，有大量旅客在商場內聚集，造成阻塞，期間更有旅客即場打開行李箱，整理行李：「除了是變得擠逼，居民最初擔心這是否和走水貨活動有關。」曾有街坊致電客戶服務部查詢，當時領展的職員承認其公司有份舉辦有關旅行團，而旅行團並非定期到訪。職員又稱領展有為參加旅行團的非本地遊客提供優惠，遊客在商場內的三次消費總和達五百港元，就可出示收據，換領一輛手推車，惟有關消費金額近日已提高至八百港元。

天水圍民生關注平台幹事陳詩雅指，收到街坊反映有大量旅客在商場內聚集，居民起初更擔心事件和走水貨活動有關。(天水圍民生關注平台提供)

領展三個月接待不多於10旅行團

領展發言人回覆《香港01》查詢時，承認有關事件，指公司和其他商場經營者一樣，以不同的方式協助商戶擴展客群及推廣業務，而作為試點計劃，領展近日曾與一家旅行社合作，於今年一月至四月間，接待了不多於十個旅行團到訪旗下商場，當中包括天水圍T Town，每團旅客為數十人，惟有關旅行團的其他訪港行程全由旅行社安排。

發言人指，為促進顧客在場內消費，領展及部分商場商戶有為旅客提供購物優惠，如為到訪旅客提供換領購物車服務，又強調雖然旅行團每次到訪人數不多，但商場方每次亦因應短時間內增加的人流作出安排，包括預先跟旅行社協商合適的集合地點、提醒訪客保持通道暢通等，希望在適當安排下，旅客可得到較好的購物體驗，商戶亦可增加銷售、持續發展業務，並更好地服務當區居民。

領展發言人承認公司近日與一家旅行社合作，接待了不多於十個旅行團到訪旗下商場，當中包括天水圍T Town。(李穎霖攝)

應優先考慮區內居民

對於接待旅行團是為了擴展客群的說法，陳詩雅指T Town平日人流亦多，為大量居於天水圍北的居民會到訪的地方。「領展旗下有很多屋苑商場，皆不是位於遊客區，如有大批旅行團到訪，對居民會這成一定程度的影響。」她認為應將旅客分流到其他大型商場，亦希望領展在接待旅行團的同時，可以優先考慮區內居民，以不影響他們的日常生活為前提作安排，而一日亦不宜接待多於一個旅行團。