領展、基匯資本停車場瘋狂加租　車主慢駛遊行抗議：寧願泊街

繼領展停車場於4月1日起加租，基匯資本日前宣布，旗下28個公屋停車場將於5月1日起全線加租，平均加幅達12.6%。有政黨13日（星期六）於長沙灣發起車主慢駛遊行，抗議領展及基匯資本停車場大幅加租，並要求凍結停車場租金。
近年領展陸續出售旗下物業，其中基金管理公司基滙資本接手多個屋邨商場及停車場。早前領展宣佈旗下公屋停車場在今年4月1日起加租12.7%，其後基滙資本亦宣佈，旗下28個公屋停車場於5月起全面加租，平均加幅達12.6%。民協今日下午發起行動，召集車主於長沙灣李鄭屋邨廣利道慢駛遊行，抗議基匯資本及領展停車場加租。
各區基匯資本停車場月租加幅
|
基匯資本停車場
|原月租
|加租後月租
|租金加幅
|李鄭屋商場停車場
|$2,840
|$3,250
|14.4%
|葵盛東邨停車場
|$2,350
|$2,700
|14.8%
|兆禧邨停車場
|$1,760
|$2,010
|14.2%
|慈正邨停車場
|$3,270
|$3,700
|13.1%
|安定邨停車場
|$1,680
|$1,920
|14.3%
|麗閣商場停車場
|$2,680
|$3,060
|14.2%
|幸福商場停車場
|$2,590
|$2,960
|14.3%
|葵芳邨停車場
|$2,750
|$3,150
|14.5%
領展及基匯資本停車場近年租金加幅
|加價年份
|領展停車場租金加幅
|基匯資本停車場租金加幅
|2019
|12.7%
|12.6%
|2018
|12%
|10.8%
|2017
|9.8%
|/
|2016
|8.2%
|/
行動於下午二時十五分開始，一行四部私家車及一部貨車，由長沙灣廣利道李鄭屋邨出發到橫頭磡邨，途經基匯資本旗下的麗閣邨停車場及領展旗下的南昌邨停車場。隊尾車輛約於下午四時抵達終點，基匯資本亦派代表接收請願信。
基匯資本代表（左四）於橫頭磡邨接請願信。（廖俊升攝）
深水埗李鄭屋區議員江貴生表示，李鄭屋邨停車場在一年之內加租兩次，現時車位月租達到3200元，然而車場設施無特別改善，「抄牌十次都只是罰3200元，有車主表示寧願泊街。」今次發起行動要求領展及基匯資本凍結租金，考慮直接到基匯資本總部請願。
慈雲山建設力量岑宇軒指，基匯資本旗下的慈正邨停車場再次加租，浮動車位已達到月租3700，令街坊感到不滿。他續稱，街坊已忍無可忍，若然再次大幅加租，不排除有更多行動。「基匯資本說體諒搵食車，所以貨車加較少，但私家車都有貨van。」「抄十次牌都不夠一個月租。」他建議業主減少搵食車的車位租金加幅；並提出免費泊車優惠，「不能只是翻新停車場就算。」
江貴生指，若基匯資本沒有回應，將會商討下一步行動，例如到有關公司總部請願。（廖俊升攝）
立法會議員、利東區議員區諾軒，基匯資本旗下的利東邨停車場同樣加租12%，加租亦帶動周邊停車場租金升幅，並且令車主別無選擇下在街上違泊，更有街坊要放棄開車，因此他認為需要反對停車場一再加租。
民協總幹事李庭豐表示，領展旗下的屋邨停車場已經連續4年加租，加幅達到約50%；而基匯資本購入領展停車場物業後，2年加約24.8%，而有關私人財團加租更帶動全港公屋停車場車位租金上升，而街坊更加是難以負擔，「加了一半車租，但街坊收入都沒有加一半。」
政黨發起慢駛行動，抗議領展及基匯資本公屋停車場加租。（廖俊升攝）