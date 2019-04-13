領展、基匯資本停車場瘋狂加租　車主慢駛遊行抗議：寧願泊街

繼領展停車場於4月1日起加租，基匯資本日前宣布，旗下28個公屋停車場將於5月1日起全線加租，平均加幅達12.6%。有政黨13日（星期六）於長沙灣發起車主慢駛遊行，抗議領展及基匯資本停車場大幅加租，並要求凍結停車場租金。

近年領展陸續出售旗下物業，其中基金管理公司基滙資本接手多個屋邨商場及停車場。早前領展宣佈旗下公屋停車場在今年4月1日起加租12.7%，其後基滙資本亦宣佈，旗下28個公屋停車場於5月起全面加租，平均加幅達12.6%。民協今日下午發起行動，召集車主於長沙灣李鄭屋邨廣利道慢駛遊行，抗議基匯資本及領展停車場加租。

各區基匯資本停車場月租加幅 基匯資本停車場 原月租 加租後月租 租金加幅 李鄭屋商場停車場 $2,840 $3,250 14.4% 葵盛東邨停車場 $2,350 $2,700 14.8% 兆禧邨停車場 $1,760 $2,010 14.2% 慈正邨停車場 $3,270 $3,700 13.1% 安定邨停車場 $1,680 $1,920 14.3% 麗閣商場停車場 $2,680 $3,060 14.2% 幸福商場停車場 $2,590 $2,960 14.3% 葵芳邨停車場 $2,750 $3,150 14.5% 領展及基匯資本停車場近年租金加幅 加價年份 領展停車場租金加幅 基匯資本停車場租金加幅 2019 12.7% 12.6% 2018 12% 10.8% 2017 9.8% / 2016 8.2% /

行動於下午二時十五分開始，一行四部私家車及一部貨車，由長沙灣廣利道李鄭屋邨出發到橫頭磡邨，途經基匯資本旗下的麗閣邨停車場及領展旗下的南昌邨停車場。隊尾車輛約於下午四時抵達終點，基匯資本亦派代表接收請願信。

基匯資本代表（左四）於橫頭磡邨接請願信。（廖俊升攝）

深水埗李鄭屋區議員江貴生表示，李鄭屋邨停車場在一年之內加租兩次，現時車位月租達到3200元，然而車場設施無特別改善，「抄牌十次都只是罰3200元，有車主表示寧願泊街。」今次發起行動要求領展及基匯資本凍結租金，考慮直接到基匯資本總部請願。

慈雲山建設力量岑宇軒指，基匯資本旗下的慈正邨停車場再次加租，浮動車位已達到月租3700，令街坊感到不滿。他續稱，街坊已忍無可忍，若然再次大幅加租，不排除有更多行動。「基匯資本說體諒搵食車，所以貨車加較少，但私家車都有貨van。」「抄十次牌都不夠一個月租。」他建議業主減少搵食車的車位租金加幅；並提出免費泊車優惠，「不能只是翻新停車場就算。」

江貴生指，若基匯資本沒有回應，將會商討下一步行動，例如到有關公司總部請願。（廖俊升攝）

立法會議員、利東區議員區諾軒，基匯資本旗下的利東邨停車場同樣加租12%，加租亦帶動周邊停車場租金升幅，並且令車主別無選擇下在街上違泊，更有街坊要放棄開車，因此他認為需要反對停車場一再加租。

民協總幹事李庭豐表示，領展旗下的屋邨停車場已經連續4年加租，加幅達到約50%；而基匯資本購入領展停車場物業後，2年加約24.8%，而有關私人財團加租更帶動全港公屋停車場車位租金上升，而街坊更加是難以負擔，「加了一半車租，但街坊收入都沒有加一半。」