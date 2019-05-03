【新界東北】財委會通過335億撥款　住戶料7月初獲編配上樓單位

立法會財務委員會今日（3日）通過新界東北新發展區的前期工程撥款，總計約328.6億元；連同向住戶發放的特設現金津貼7.32億元 ，合共逾335億元。 會上續有不少議員關心村民安置的問題，發展局常任秘書長甯漢豪重申「先安置後遷拆」為政府目標，估計寶石湖邨將有足夠單位安置所有合資格的村民，惟仍需要視乎分戶安排等。她續指，寶石湖邨將於8月底開始入伙，預計住戶於7月初將會陸續收到編排單位的通知。

當局預料收地及清拆工程會在今年下半年展開，計劃亦會進入施工階段。（梁鵬威攝）

立法會財務委員會於上月26日討論新界東北新發展區的前期工程撥款，不過由於發言的議員眾多，故當日未有投票表決，並於今日（3日）再開會討論。會上續有不少議員關注安置村民的措施，發展局常任秘書長甯漢豪指，上水寶石湖邨的單位基本上足夠安置受影響村民，不過仍需要視乎村民的分戶情況。她續指，一但寶石湖邨的單位不夠安置，亦會於其後陸續落成的屋邨預留單位安置。她指出，寶石湖邨將於8月底入伙，而房委會及房協將陸續約見村民，以進行分戶安排、審查等程序，預計村民將於7月初收到獲編排單位的通知。

發展局：不會容許斷水電情況出現

至於有議員質疑政府「斬件式收地」做法不當，甯漢豪指做法按照發展時間表推進，相信若劃一安排安置將會惹起另一種的不滿。她又指，若村民提早遷出，政府將會提早為他們進行審批，但不會容許斷水電的情況出現。

發展局常任秘書長甯漢豪指，住戶於7月初將會陸續收到編排單位的通知。（梁鵬威攝）

而上月會議中提及，受首階段工程影響村民約有445戶，當中選擇安置方案的194戶人經審核後，已全數轉介予房協及房委會，至於另外的54戶同樣已全數轉介房協及房委會處理安置問題，及已全數發信通知。不過因應部分議員反映部分村民未有接獲通知，故將安排以電話再次確認。至於上限達120萬元的特惠賠償金，當局稱現時有約20戶人申領；而於新的方案下，住戶大約可取得介乎13萬至127萬的賠償金。當局續指出，若根據舊方案作賠償，有8戶將不符合申領資格。

至於餘下工程影響的約1000戶村民，預計將於2023至2024年後才需要遷出，不過現時暫有354戶要求提前安置到寶石湖邨，而當局已就約七成的住戶安排實地核實，當中51戶已完成核實程序。

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