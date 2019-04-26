【新界東北】村民提司法覆核機挑戰原址換地計劃　斥政府照申撥款

立法會財委會於26日下午召開會議，討論新界東北發展項目撥款，涉及逾355億元，由於超時未進行表決。有馬屎埔村民就政府於2018年5月10日公布的「政府發展清拆行動的特惠補償及安置安排擬議加強措施」（簡稱「510方案」）及「原址換地」計劃提出司法覆核，批評政府現時審議新界東北撥款，是漠視司法程序，要求暫援撥款申請。

居民就「原址換地」申請司法覆核

馬屎埔村民關漢貴指，2012年，時任政務司司長林鄭月娥曾指新界東北會採用傳統收地模式，即由政府負責收地，惟至2013年政府卻轉軚落實用公私合營模式，更於同年7月推出《古洞北和粉嶺北新發展區契約修訂申請 (包括原址換地 )》的準則，發展商若符合當中四項要求，即可申請「有條件契約修訂」(包括原址換地)。其中一個要求為，發展商需於已經指定規劃為私人發展的土地範圍內，儲存足夠4萬呎或以上相連土地，及土地業權必需統一，便可向政府提出契約修訂申請（原址換地）。關漢貴的母親於2018年4月就「原址換地」提出司法覆核。

馬屎埔村民關漢貴（中）指，2012年，時任政務司司長林鄭月娥曾指新界東北會採用傳統收地模式，即由政府負責收地，惟至2013年政府卻轉軚落實用公私合營模式。（黃桂桂攝）

「510方案」沒諮詢

除了關漢貴的母親，另一馬屎埔村民亦於去年10月就政府提出的「510方案」提出司法覆核。有村民斥，政府未有就「510方案」向全港30萬寮屋居民諮詢，是剝削市民知情權，強搶作為村民私有財產的寮屋，「而所謂的120萬補償方案，更是誤導全港市民！為甚麼棕地都有補償的時候，農地卻沒有補償？」

馬屎埔關注組成員於26日下午到法援處遞交請願信。（黃桂桂攝）

法援處拖延半年未處申請

根據法律援助處的《顧客服務標準》，處方承諾會於申請當時起計算三個月內審查案件，惟馬屎埔村民指，自去年10月遞交文件後，法援處一直未予答覆，直至三個月限期前，突然稱文件未齊，需補交文件，「到交完文件，又要等三個月審批，結果拖到現時仍未處理該司法覆核案件。」關漢貴憤然說：「上次我哋有兩個60歲以上的村民到法援處遞交文件，職員態度惡劣，更要村民等逾2小時，根本係歧視我哋！」

馬屎埔村村民：「到交完文件，又要等三個月審批，結果拖到現時仍未處理該司法覆核案件。」（黃桂桂攝）

村民批政府無視司法程序

關漢貴又指，馬屎埔村民現正向法庭就「510方案」及「原址換地」申請司法覆核，「由於已進入司法程序，政府不應無視程序向立法會財務委員會申請撥款，要求立即暫緩申請！」逾十名馬屎埔環境關注組成員於26日下午到金鐘的法律援助處遞交請願信，要求署方儘快處理他們的申請。