【五月天演唱會】首場半百粉絲大奔跑霸靚位　內地歌迷焗買黃牛飛

台灣人氣樂團「五月天」演唱會今晚（3日）首場「開騒」，並再度移師香港迪士尼露天場地與歌迷相聚。記者今日下午現場直擊，已有數十名粉絲最少提早3小時到達，席地而坐，等候進場，會場正式開放時，歌迷們無不飛奔疾走，場面墟冚。 有內地歌迷透露，香港場演唱會不設專供內地人購買的官方渠道，只能「焗買」黃牛飛，貴原價300元，賣家更是香港人。

五月天香港演唱會今天開鑼，不少忠實「粉絲」提早3小時排隊，冀於企位區佔得較佳位置。（張浩維攝）

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五月天香港演唱會今日開鑼，橫跨兩個周末、共設六場，並再度移師迪士尼外的户外場地，大會派出多名身穿黑衣的工作人員駐守，現場亦有警員。演唱會於晚上7時15分始正式開唱，並於下午5時開放進場，不過已有數十名忠實「粉絲」提早3小時排隊，冀於企位區佔得較佳位置。環保團體「綠惜地球」則於場外設置回收箱，呼籲「五迷」將膠樽等可回收廢物，掉至指定位置。

五月天個唱一票難求，不少「五迷」呼籲罷買「黃牛飛」，但開騒前網上湧現大量高於原價的門券。（張浩維攝）

廣州姐妹花稱無奈買黃牛飛

廣州姐妹花林小姐趁五一黃金周，雙雙來港看演唱會，她們指，內地沒有官方購票渠道，亦不設銀聯支付，只能從淘寶等網站尋找代購，原價480元的門票要加300元，即合共780元始能購入。她又透露，賣家是香港人，因郵遞地址來自香港，她大嘆，知道購買黃牛票是不好，但為了觀看偶像演唱會，「設於戶外，氣氛較好」，遂也無可奈何。

來自深圳的莊小姐及陳小姐，亦專程即日來回欣賞偶像的演唱會，她們指已喜歡五月天8年，每年均會捧場，今年亦不例外，亦提早於下午4點到達，冀霸個靚位。

另一樂迷、來自深圳的陳小姐，則與男友結伴前來。她表示，以往有去過五月天於紅館舉辦的演唱會，今次則是首次參加偶像的戶外個唱，「是露天場地，應該會很好氣氛」，她更笑言，即使下雨也不懼怕，已帶齊雨衣等裝備，「如果下雨會更Rock(搖滾)吧！」

台灣人氣樂隊「五月天」於今日（3日）至星期日（5日)、下周五至日(10至12日)於香港迪士尼樂園幻想道露天場地舉行演唱會。五月天個唱一票難求，不少「五迷」呼籲罷買「黃牛飛」，但開騒前網上湧現大量高於原價的門券。