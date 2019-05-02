一眾「五迷」期待已久的台灣天團「五月天」演唱會將於明日起（3日）一連三日及下周五至日（10日至12日），再次在香港迪士尼幻想道露天場地開唱。不過，天公似乎不造美。天文台預測明日局部地區有驟雨，周末（4日）天色明朗，亦有一兩陣驟雨；後日（5日）天氣最壞，有狂風雷暴，眾歌迷宜帶備雨具。 主辦單位負責人早前就指，若遇上「黃雨」或「紅雨」暴雨警告，五月天都很可能繼續演出；但若遇上雷暴警告、黑色暴雨警告、或8號風球或以上，才會取消演出。

亞洲天團五月天與本港歌迷有「5月之約」，以往數年都在紅館舉行，去年第一次選擇在香港迪士尼開唱。（資料圖片）

+ 3 + 2

天文台料周日「稍後有狂風雷暴」

五月天去年首次移師香港迪士尼樂園幻想道露天場地演唱，當時亦曾遇上天雨，主辦單位向觀眾派發雨衣。天文台今日（2日）下午預測，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，本港明日（3日）短暫時間有陽光，局部地區有驟雨；後日周六（4日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗；但到下周日（5日）天氣明顯轉差，多雲兼有幾陣驟雨，並且稍後驟雨增多及有狂風雷暴。

天文台預測下周日（5日）多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨增多及有狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

若下雨會向觀眾派雨衣 黃雨紅雨料不取消

主辦單位特高娛樂制作有限公司的公關代表梁先生早前向《香港01》指，今年將沿用去年的安排，若遇上天雨會向觀眾派發雨衣；同時工作人員將留意天文台的天氣消息，若遇上雷暴警告、黑色暴雨警告、或8號或以上的烈風或暴風信號，則會考慮取消演唱。

他又指，若遇上黃色或紅色暴雨警告，一般而言不會取消演出，惟需要視乎雨量的持續性；而主辦方會盡早宣布安排，避免造成混亂。

五月天去年首次移師香港迪士尼樂園露天場地演唱，當時亦曾遇上天雨情況，主辦單位向觀眾派發雨衣。（資料圖片）

Ed Sheeran上月演唱會尾場遇雷暴取消

首三場演唱會天氣不似預期，天文台預測隨著低壓槽在下周後期逐漸遠離沿岸地區，該區驟雨減少。下周五（10日）短暫時間有陽光，周末（11日）短暫時間有陽光，局部地區有驟雨；至於12日最後一場的天氣情況，天文台明日將出預測。

迪士尼樂園幻想道露天場地毫無遮掩，上月17日，英國創作歌手Ed Sheeran一連兩日於香港迪士尼樂園幻想道露天場地演出。不過於18日晚上舉行尾場演出，天文台於下午5時發出雷暴警告，在入夜後仍未有取消，黃色暴雨警告更於約晚上9時半發出，令演出遲遲未能開始，最後主辦單位決定腰斬，惹起部分歌迷不滿。