【新加坡海外醫生】三間醫學院培訓500人　當地醫生是怎樣煉成？

「新加坡模式」除了引入海外醫生外，亦有一直增加本地培訓醫生的數目。人口約560萬的新加坡，擁有三間醫學院，每年醫科生名額約500人，上月中新加坡政府刪減認可海外醫學院的數目，曾在當地公立醫院監督海外醫生的資深醫生方慶祥相信，此反映本地培訓醫生數量漸趨充足。 他又透露，當地醫科生完成5年醫學訓練後，需在公立醫院接受1年的實習，其後可再接受4至6年的專科培訓；若無意成為專科醫生，在完成實習並取得完全註冊（full registration）之後，便可選擇在公營或私營市場執業。

新加坡國立大學楊潞齡醫學院（NUS）每年約培訓出300名醫生。（網上圖片）

截至2017年，新加坡共有13,386名醫生，其中11,059人屬正式註冊，持正式執照。

每年培訓500名醫生

當地共有三間醫學院，其中兩間是提供醫科學士課程的院校，分別是新加坡國立大學（NUS）楊潞齡醫學院及南洋理工大學（NTU）李光前醫學院，另一間是新加坡國立大學與美國杜克大學合辦的醫學研究生院，讓已取得醫學士學位的人士入讀。三所院校每年提供約500個醫科生名額，其中楊潞齡醫學院的名額較多，有約300人。

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方慶祥是新加坡泌尿外科專科醫生，行醫近20年。（受訪者提供圖片）

醫科畢業生需完成一年實習 才可取正式執照

方慶祥於2000年自新加坡國立大學楊潞齡醫學院畢業，他透露本地醫科生經過5年醫學士課程後，會被視為臨時註冊（provisional registration），並需在公立醫院做一年實習，期間需輪流在內科及外科工作，由較資深的醫生在每個循環完結後評核其工作表現。

新加坡醫藥理事會（簡稱SMC）年報顯示，2017年共有547名臨時註冊的新申請，其中304人是楊潞齡醫學院畢業生，52人是新加坡國立大學與杜克大學醫學院畢業生，另外191人則是海外醫科畢業生、但並未完成駐院實習的人。

陳篤生醫院是當地的大型公立醫院之一，病人數量及種類眾多，新加坡的醫科生畢業後需先在這類醫院完成實習。（陳篤生醫院官方短片截圖）

專科訓練需時4至6年 初級醫生未必獲取錄

完成實習後，這些醫生會取得正式註冊。方慶祥指，若無意接受專科培訓的人，如屬意成為家庭醫生的人，可以隨意選擇在公營或私營市場執業。

如欲接受專科培訓則需接受多4至6年的訓練，不過方慶祥指出，未必每個專科都會願意讓剛畢業不久的醫生開始專科訓練，因此不少初級醫生會花數年時間在多間醫院工作，汲取經驗，再踏上成為專科醫生之路。

（香港01製圖）

非專科海外醫生需接受4年監督期

若海外醫生持有有條件註冊到獅城工作，除了需符合指定學歷要求外，受聘的醫療機構亦有限制，並要受顧問級醫生監督一定年期，年期長短視乎兩點，包括各人的資歷、是否新加坡公民。若沒有專科資格的非新加坡籍海外受訓醫生，臨床監督期可長達4年，工作表現獲評為滿現，才可獲當地監管機構考慮發出正式註冊。（見上面圖表）

當局亦要求醫生有一定英語能力，需至少在IELTS（國際英語水平測試或稱雅思）四個範疇，均至少取得7分的中上水平。

截至2017年12月31日，累積有2,160名有條件註冊醫生，其中2,022人在公營機構工作，另外138人在私營機構從業；當中有217人在2017年作有條件註冊。該2,160人當中，有516名新加坡公民均在海外受訓後回流，當中500人留在公營機構服務。