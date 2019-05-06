【新加坡海外醫生】免試執業招徠庸醫？星洲資深醫生：有監督機制

如何增加醫生人手是牽動民生的議題，醫務委員會正討論豁免海外專科醫生實習，惟即使獲通過，對增加人手料僅杯水車薪。有意見建議本港可參考「新加坡模式」，認證部分海外醫學院畢業生，讓他們直接來港免試執業。 在新加坡執業近20年、曾在當地公立醫院監督海外醫生的方慶祥接受《香港01》專訪時分享道，「新加坡模式」成功的要點有三個，第一在於認證海外醫學院之餘，同時設完善的監督機制配合，確保外來醫生水平合符要求；此外，新加坡是多元文化及語言的國家，對外來人才接受程度高。他認為若香港要推行相同制度，亦需上述三大因素配合。 本港目前要求海外醫生考執業試方可取得正式執照，方慶祥看過試題範例後認為，考試涵蓋全科知識、範圍較廣，對已做多年專科醫生的人而言頗「棘手（tough）」及困難，反而剛畢業的醫科生或有更大機會通過。

「新加坡模式」有無值得香港參考之處？（資料圖片／歐嘉樂攝）

雖然現時醫委會現正討論的只是放寬海外專科醫生的實習要求，但民主黨及民建聯立法會議員已更進一步，研究提私人條例草案加大放寬力度，其中黃碧雲建議本港參考新加坡做法，認證部份海外醫學院畢業生，且豁免專科醫生考執業試；而蔣麗芸則建議只要醫管局認為海外醫生工作令人滿意，做滿5年便可免試。但有人質疑，這種做法無異於對外地醫生，特別是內地醫生中門大開，拖低本港醫療質素。

新加坡十多年前同樣面臨本地醫生人手不足問題，2003年起設立認證海外醫學院制度，容許名單上的醫科畢業生到新國以有條件註冊（conditional registration）執業，名單上的醫學院數量由起初的數十間增至近年近160間。相比香港每千人口只有1.9名醫生，新加坡已增至2.3名，在醫生人手不足漸漸紓緩下，新加坡上月中再將有條件註冊的海外院校名單刪減至100間。

方慶祥在新加坡行醫19年，是泌尿科專科醫生。（受訪者提供圖片）

認證之餘 需配合嚴謹的監督機制

新加坡泌尿科醫生方慶祥（Png Keng Siang），在2000年畢業自新加坡國立大學醫學院，在當地執業近20年他，曾在當地公立醫院監督海外醫生。他接受《香港01》訪問時認為，認證海外醫學院無疑是快捷及有效率的方法引入海外醫生，但單靠名單不足以保證醫療水準，要確保質素需配合監督的制度。

新加坡醫藥理事會（Singapore Medical Council；SMC）列明，海外醫生可獲指定醫療機構聘請，需接受資深醫生的監督，監督期為2年至4年不等，若其表現為滿意可獲醫藥理事會考慮發出正式註冊（full registration）。

方慶祥曾在當地公立醫院擔任高級顧問醫生，正正是SMC提到需負責監督海外醫生的資深醫生，他亦需要負責監督駐院醫生及正接受專科培訓的醫生，當時他同一時間或需監督4至5位醫生，需在他們看症的時候作視察，每半年填寫一次監督報告，方慶祥認為此機制雖然對高級醫生而言頗忙碌，但認同機制對醫療水平的把關非常重要。

新加坡醫藥理事會在今年4月20日刪減認可醫學院的數量，由158間減至現時僅100間，方慶祥透露，新加坡每年約有500個醫科生名額，他認為名單的修訂反映，當地受訓的醫科生數目漸趨穩定，但當地仍缺少一些基層醫療、社區照顧及慢性疾病等醫生，他相信政府將集中招聘這些醫生。

新加坡泌尿外科專科醫生方慶祥接受香港01訪問，分享當地有條件註冊醫生的監督制度。（視像通訊截圖）

方慶祥認為要引入海外人才，社會文化應較開放。圖為新加坡市容。（資料圖片／歐嘉樂攝）

若香港要跟隨 需確保有完善規例 社會文化開放

方慶祥亦認為，社會文化對引入海外入才有一定影響。以新加坡為例，作為一個多元文化的國家，新加坡本身已有不同國籍、說不同語言的人在此生活及工作，而除了醫生此一專業之外，其他專業如法律界、會計、金融界等亦會引入海外人士，整個社會對海外專才持開放態度，亦很習慣會與不同國家的人合作。

若香港需引入「新加坡模式」，方慶祥認為香港社會文化除了要對海外人才有所適應之外，實際推出制度時亦需要有相應法例規管，如要有嚴謹的監督框架，確保引進的醫生醫療水平，而當引進的醫生未達標準時，亦應有相應的規例可將不合格的人員剔走，以顧及病人所得到的照顧。

新加坡文化多元，官方語言多達4種，包括英文、中文、馬來文及泰米爾文。（資料圖片／歐嘉樂攝）

工作量大、語言不同成海外醫生首要困境

根據新加坡醫藥理事會的年報，2017年有217名海外醫生以有條件註冊前往新加坡工作，當中41人原是新加坡公民。該批醫生當中，196人（90%）是非專科醫生、21人（10%）是專科醫生。方慶祥透露，由於新加坡市民的多元，醫生往往需要以英文、普通話或其他語言與病人溝通，若海外醫生不懂該語言，會令診症時間有所延長，但方慶祥指病房內的病人助理一般都能說中文及英文，協助翻譯。

大多數達標 少數人要延長監督期

他續說，由於新加坡的公立醫院工作量頗大，以專科診所為例，一個早上約3至4小時內要為25至30名病人診症，診症時間短促，部分海外醫生需花三數個月才適應到龐大的病人數量。不過方慶祥認為，大部分海外醫生的工作表現均達到相當的水平，亦非常稱職，僅得當中小部分人因表現未達標，而被延長監督期。

香港要求海外醫生考試 專科醫生指試題全面、難度頗高

新加坡方面無要求海外醫生應考執業試，但在香港的海外醫生則仍需通過執業資格試，並完成6至12個月的實習評核期才可獲正式執照。方慶祥看過本港醫委會提供的試題範例，認為試題頗困難。他指自己8年前完成泌尿科專科培訓，但試題中包含婦科、基層醫療等題目，他估計試題對專科醫生而言頗棘手，剛畢業的醫科生或更易掌握題目。

方慶祥曾前往美國接受一年機械人手術培訓，當時他被要求應考美國醫師執照試，同樣涵蓋全部醫學知識，自己需苦讀才可通過該考試，故可以想像海外醫生應考香港執業試時的難處。但他認為這種考試有助劃一標準，又認為政府可按當時的實際需要，例如需引入專科醫生抑或非專科醫生等，從而調整執業試合格率。