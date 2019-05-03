港大15人食「勁過飯」後食物中毒　女子內地購毒菇食完現幻覺

衞生署衞生防護中心今日（3日）正調查一宗共涉及15人的懷疑食物中毒個案，以及一宗進食菇類後引致食物中毒的個案，全部人均情況穩定。 其中進食菇類後引致食物中毒的女子，其菇類購自內地一個市場。衞生防護中心呼籲，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類。

衞生防護中心正跟進調查兩宗個案。（資料圖片）

第一宗集體食物中毒個案，涉及9男6女，他們的年齡介乎18至22歲。他們4月26日在香港大學進食到會食物，約7至17小時後出現腹痛、腹瀉及噁心等病徵。其中一人曾經求醫，無需入院。所有受影響人士情況穩定。

衞生防護中心已通知食環署跟進事件，防護中心亦會繼續調查。

烹煮不能破壞菇類毒性

第二宗涉及的食物中毒個案，29歲女子4月30日晚進食從內地的市場購入菇類，她約14小時後出現幻覺、複視和昏睡。她至昨日（2日）入住將軍澳醫院，同日出院，現時情況穩定。

防護中心提醒，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀；嚴重的可致死亡。而在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食。