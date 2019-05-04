77%青少年壓力源自學業　有女生𠝹手減壓　游學修：考試非末日

本港青少年壓力不容忽視，有機構街頭訪問青少年，發現接近77%受訪者壓力來源是對前途感迷茫，以及對功課感到壓力。有受訪女學生直言「好迷茫，唔知讀書為咩，做做下功課會喊」，亦有女生透露父母管束多，見朋友亦要說謊，平日以𠝹手來減壓。 前路茫茫是不少人面對的難題，演員游學修指，自己曾視公開試失敗為「世界末日」，後來決定向喜愛的戲劇及足球發展，努力參加不同比賽，漸漸找到出路及發展機會，他鼓勵家長協助及鼓勵子女發掘興趣。

游學修建議青少年應尋覓興趣找出路。（鄧穎琳攝）

據統計，香港平均不足十日就有一位24歲以下的青少年輕生，太平山青年商會今年4月13日在銅鑼灣街頭訪問了168位青少年，了解他們的壓力來源及減壓方法。

街頭訪問共訪問了168名青少年，共中有54名中三或以下中學生、54名中四至中五學生及60名中六或以上學生，當中四成受訪青少年表示，壓力來源是因前途迷茫（70人）；其次是功課壓力（59人）；亦有少數人反映壓力來源是父母苛求（12人）、人際問題（12人）或感情關係（4人）。

至於減壓方法，最多青少年選擇遊戲玩樂（42人）及休息睡覺(40人），亦有人選擇找人傾訴（20人）、做運動（19人）、購物消費（15人）及旅遊飲食（7人）。

左起為演員游學修、「國際發呆王」兼VOID精神健康APP創立者陳棨豪。（鄧穎琳攝）

太平山青年商會會員兼調查負責人鍾興龍形容，有三名受訪女初中生透露，需瞞著家人才能到銅鑼灣玩樂，其中一名女生更以傷害自己、𠝹手來減壓，令他相當驚訝。亦有不少受訪者直言，睡覺時仍不停記起未完成的功課，亦有人擔心升不了大學令前路茫茫；不只一名受訪青少年希望，社會多聆聽年輕人的看法及訴求。

青少年冀社會多聆聽他們的看法

對於近八成受訪者稱壓力源於學業及前路未明，出席調查發佈會的演員游學修直言，自己亦曾視公開試失敗為「世界末日」，後來決定忠於喜愛的戲劇及足球，積極參加大小比賽，漸漸為自己找到出路，故鼓勵家長協助及鼓勵子女發掘興趣。

而奪得「國際發呆王」的科大畢業生陳棨豪亦勉勵年輕人為自己人生負責，「讀書並非人生唯一目標，有需要很努力，但未必要在讀書這方面。」

太平山青年商會會員兼調查負責人鍾興龍指，有受訪女生透露會以𠝹手來減壓。（鄧穎琳攝）

馮應謙：讓子女學習失敗

父母該如何協助子女？中大亞太研究所所長馮應謙憶述，不少學校都要求學生學習樂器，但女兒彈奏小提琴多時亦未見進步，即使找來全港數一數二的名師指教仍未見改善。他跟女兒商量後，直言家庭對她在藝術方面沒有期望，女兒亦不再執著，「放下了小提琴」；但後來偶然發現，女兒在管樂方面有天份，在普通老師指點下已進步神速，就讀中學時更成該校首席單簧管演奏家。他建議家長讓子女學習失敗，給予子女空間發掘所長。

而有「蜘蛛媽媽」之稱的攀石運動員鄭麗莎亦認同指，兒子年紀較輕，故她會讓他們接觸不同活動，找出他們喜歡且有天份的活動集中培訓。

「世界是不完美的」

太平山青年商會會長阮佩嬋直言，本港社會年輕人壓力大，新聞中看到「讀到書、讀不到書都要跳樓」，故希望透過調查讓社會了解年輕人的壓力。她又稱，認識很多非大學畢業的成功人士，希望年輕人明白「世界是不完美的」，人生不只讀書一條路，努力終可走向成功；而商會今年7月7日將設遊戲活動日，由大學生任導師，以過來人身份教中學生如何處理壓力及挑戰，有興趣者可whatsapp 51881077報名。