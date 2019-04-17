教育局：學校社工只服務學生　教師若有持續精神壓力應自行求醫

東華三院天水圍李東海小學教師林麗棠疑因工作壓力，上月在學校墮樓身亡，引起社會對教師工作壓力、精神健康的關注。早前香港教育專業人員協會亦有工作壓力調查問卷，發現有近三成受訪教師有抑鬱症徵狀。 有立法會議員關注教師工作壓力問題，以及他們如何獲得心理輔導。教育局回應指，學校內的社工和教育心理學家服務對象為學生，不處理成年人精神健康問題，並建議出現相關症狀的教師應自行求醫。

教育局表示，政府未要求學校社工向教師提供專業心理輔導，強調學校社工及輔導人員的對象主要是學生。（資料圖片/余俊亮攝）

現時本港中學保持「一校一社工」，並將在19/20學年將比例提升至「一校兩社工」。不過教育局表示，政府並未要求學校社工向教師提供專業心理輔導，表明學校社工及輔導人員的對象主要是學生，解釋無論是校長、教育心理學家或學校社工，皆不是診治和處理成年人精神健康的專業人員；教師如出現持續或顯著的壓力警號，應即時向相關的專業人員（如臨床心理學家、精神科醫生）尋求協助，及早接受適當的輔導或治療。

教育局補充，在教師支援方面，社工及學生輔導人員會負責協助教師處理與學生教學、相處，如加強教師認識學生的情緒、行為和成長需要，提供適切專業諮詢和建議，協助他們處理學生的問題，以及在危機事件中作出即時介入及跟進服務。

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