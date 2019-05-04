【五一黃金周】最後一日東涌未見人潮　內地客：比旺角、尖沙咀好

來到五一黃金周最後一天，不少內地旅客亦結束旅程，離開香港。記者今（4日）日上午到東涌一帶視察，未見大橋剛開通時的「逼爆」情況。 有內地旅客今日乘坐飛機離港，形客東涌為他們到機場前的「市區最後一站」。他們皆認為，東涌人流情況比鬧市如旺角、尖沙咀較少。

東薈城人流疏落，未見「逼爆」的情況。（黃詠榆攝）

相比起港珠澳大橋初開通時，記者今日（4日）中午到東涌視察時，不見大批旅行團前來，沒有人頭湧湧的身影。在東薈城內，廁所亦沒有大排長龍的情況，不少名店不用分流便可進內，而部分藥妝店、餐廳內更是人流疏落。至於鄰近的熱門景點昂坪360，雖較平日多人，但仍未稱得上高峰期，平均只需輪候約30分鐘。

北京旅客謝先生偕同伴侶來港，逗留3天至今日離開，東涌成了他們到機場前的最後一站。他指，之前到過尖沙咀、旺角，認為人多擠逼，以致購物亦有難度，「之前來過，感覺沒那麼多人，可能因不是假期」。二人共花費約兩萬元，主要購買零食、衣服、手袋。

北京旅客謝先生指，尖沙咀、旺角等地十分擠逼，購物亦有難度。（黃詠榆攝）