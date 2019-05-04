【海外醫生】法律顧問就醫學會方案五提兩大質疑　或被法律挑戰

醫務委員會將於下周三（8日）重新審議豁免海外專科醫生實習方案，醫委會昨晚向委員發出法律顧問意見文件。由醫學會前會長蔡堅提交的「第五方案」被提出至少兩點質疑，其一是《醫生註冊條例》沒有規限只可在公立醫院工作，法律顧問認為必須有充分理由，證明方案五符合規定，而方案五的建議錯誤理解醫委會的評核權及不合法的部份，有機會遭受法律挑戰。 此外，文件亦提到，方案五建議海外專科醫生執業試後18個月評核期是隨意（arbitrary）及帶有歧視性（discriminatory ），將會面臨法律挑戰。

上月3日醫委會就放寬海外專科醫生實習方案，作出全數否決引起軒然大波。醫委會昨日就方案發會議文件給委員。文件提到，就委任委員之一、香港大學婦產科學系教授鄧惠瓊提出的方案、醫學會前會長蔡堅及香港病人政策連線主席林志釉提出的方案給予法律意見。過去，曾有委員提出方案一至四將自動納入是次討論中，但文件顯示方案需要重新提交，所以法律文件只就被稱為政府方案的「方案一」、醫學會提出的「方案五」以及林志釉提出的「方案六」發表意見，而鄧惠瓊提出的方案一，據悉和過往的政府方案一樣。

消息指，文件就「第五方案」提出多個質疑，根據記者所得的資料顯示，法律顧問指出「第五方案」列明要在公立醫院工作及18個月評核期是沒有理據，有機會遭受法律挑戰。

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