【海外醫生】醫學會方案或不夠票　下周二開會密謀對策　最後箍票

醫務委員會在下周三(8日)再度討論有關豁免海外專科醫生實習事宜，病人組織代表之一的委員林志釉昨天在「死線」前遞交「方案六」，令局勢再添變數。 有份提出「方案五」的醫學會，早前有委員曾透露，最少可得15票贊成，現或存暗湧。醫學會將在下周二(7日)晚上開會密謀對策，作最後「箍票」。 有醫委會委員、醫學會代表強調，方案五仍是醫學界的首選，如方案五被淘汰，傾向選擇方案六。

醫學會副會長林哲玄指，若方案五票數不足而被淘汰，就傾向選擇方案六。 (資料圖片／林若勤攝)

醫學會副會長林哲玄透露，該會在下周二將召開例會，同時討論翌日將如何投票，包括支持哪個方案及投票機制，他透露現時醫學會成員仍有共識支持方案五，而若方案五票數不足而被淘汰，就傾向選擇方案六，「大家覺得方案六與我們同一路向，都認同臨床經驗是重要，是我們的第二選擇。」

醫委會委員、醫學會會董葉永玉同樣指出，方案五是醫學會的共識，如被否決，她就會考慮方案六，「方案一給了個機會海外醫生去私營機構，幫不到現時公院輪候時間長等情況，不是我們認為可支持的方案。」方案一沒有規定海外醫生需否有臨床經驗，而方案六就提出海外醫生需有3個月的臨床工作經驗才可免實習，較方案五的18個月少，葉直言「3個月好過無！」

（香港01製圖）

下周二醫學會開會 商投票意向

另一名醫委會委員、醫學會會董佘達明表示，個人支持方案五，如方案五被否決，「其他方案都無所謂」，惟醫學界擔心方案一對病人的保障不足，「如通過了，日後會密切留意成效如何。」另外，有醫學會成員指，會依據醫學會的共識而投票，相信下周二會討論若方案五被否決時，會如何投票。醫學會前會長蔡堅就稱，現正諮詢各個公立醫院醫生組織的意見，再決定「第二選擇」是甚麼。

而由醫學專科學院選出的醫委會代表之一張展鵬就表示，未了解方案六的細節，會在下周三的會議時再考慮，暫較傾向支持方案五，「臨床工作重要，亦想把重點放在醫管局，因人手十分不足。」惟他未知由醫專提名的委任委員將如何投票。另一名由醫專選出的代表李偉雄就稱，因未收到醫委會秘書處發出的方案文件，暫未能回應。

醫學會會長何仲平（左四）承認，流失病人組織的3票後，方案五未必定獲通過。 (資料圖片)

醫學會會長何仲平承認，本來需包括病人組織的3票，方案五才「夠票」通過，現時林志釉提出方案六，另外2人就表示會支持方案一，「明顯唔得啦（唔夠票），係無以前咁有信心，但都唔係輸硬，仲有機會的！」他稱對有多少票「心中有數」，惟未能透露，而醫學會會在下周二再商討「第二選擇」，若最後通過的是方案一，醫學界都會尊重醫委會委員決定。