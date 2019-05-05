【恐怖狗場】陳肇始心痛虐狗案　倡引「謹慎責任」籲市民表達意見

粉嶺「浪舍」狗場懷疑虐待動物事件，愛協及漁護署上月28日救出場內約110隻貓狗，但亦檢出36具貓狗屍體，部分嚴重腐爛。對於狗場發生的懷疑疏忽照顧動物事件，食物及衛生局局長陳肇始今（5日）在網誌中表示，對事件感到「十分心痛」。她指，漁護署上月推出公眾諮詢，建議由現時防止和懲罰殘酷對待動物的行為，擴展至要求積極妥善照顧動物，當中包括向動物負責人施加「謹慎責任」等，呼籲市民踴躍表達意見。

食物及衛生局局長陳肇始（中）今（5日）在網誌中表示，對狗場發生的懷疑疏忽照顧動物事件，感到「十分心痛」。（政府新聞處提供）

陳肇始指，當局一直非常重視動物福利，而漁護署上月底推出為期3個月的公眾諮詢，建議由現時防止和懲罰殘酷對待動物的行為，擴展至要求積極妥善照顧動物，並與動物福利團體合作，加強公眾教育，提升動物福利。

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當局建議引入積極的「謹慎責任」，即向動物負責人施加「謹慎責任」，要求他們妥善照顧動物，並授權政府人員向未能妥善照顧動物的人士發出改善通知書，及就違反謹慎責任的行為訂立適當的罰則；加強防止殘酷對待動物的條文，包括加重殘酷對待動物的罰則，及授權法院可在指定期間或永久取消因殘酷對待動物而被定罪的人士飼養動物的資格；及加強執法權力保障動物福利，執法人員可在危急時有進入處所拯救動物和檢取動物的權力。

漁護署將於本月及6月舉辦多場公眾諮詢會。陳肇始呼籲市民踴躍表達意見，為提升動物福利出一分力。