強烈季候風信號現正生效　天文台料本周後期驟雨減少　天氣好轉

香港今早（5日）天氣明顯清涼。天文台於早上11時半發出強烈季候風信號，並指一道低壓槽會在未來數天於南海北部徘徊，廣東沿岸間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。同時，一股清勁至強風程度的偏東氣流影響廣東沿岸地區。隨著低壓槽在本周後期逐漸遠離沿岸地區，該區驟雨減少，天氣好轉。 天文台預測今日大致多雲，間中有驟雨，氣溫介乎攝氏21至24度。今晚要到迪士尼幻想道露天場地聽「五月天」的歌迷要留意了。

天文台預測今日大致多雲，間中有驟雨，氣溫介乎攝氏21至23度。今晚（5日）要到迪士尼幻想道露天場地聽「五月天」的歌迷要留意了。（五月天Facebook圖片）

五月天昨晚（4日）舉行的第2場戶外演唱會，不料天空不作美狂下大雨，台下2.5萬粉絲需要穿起大會提供的藍色雨衣。「一片藍海」的景象，今晚或會再現。天文台今早11時半更新天氣預測，一道低壓槽正為廣東及南海北部帶來驟雨。同時，一股清勁至強風程度的偏東氣流影響廣東沿岸地區。而本港地區今日大致多雲，間中有驟雨。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地吹強風。

周三及周四有狂風雷暴

根據九天天氣預報，天文台預料惡劣天氣將持續至周四（9日），明日（6日）二十四節氣「立夏」及後日（7日），均大致多雲，間中有驟雨，氣溫介乎攝氏21至24度。周三（8日）和周四（9日）天氣相當惡劣，多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。

天文台今早（5日）11時半公布的預報，預測明日「大致多雲，間中有驟雨」，並不算極惡劣。（天文台網頁截圖）

至周五（10日）天氣開始好轉，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫攝氏27度。而周末（11日及12日）則部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏24度至28度，相信今年的母親節及佛誕天氣會較去年舒適。不過，下周一（13日）再度局部地區有驟雨，市民早上出門要特別留意。

此外，強烈季候風信號現正生效。天文台預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。天文台呼籲市民應採取預防措施，如花盆及可能被風吹倒的無間應搬入室內；而打算參加水上運動或進行海上工作認識，則要小心以防大風大浪帶來的危險。