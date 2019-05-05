【海外醫生】醫委會周三表決免實習安排　何仲平：點都有方案過到

醫務委員會上月初否決4個放寬海外專科醫生實習安排方案，引起全城關注。醫學界及病人組織近日分別再提出兩個新方案，醫委會本周三（8日）會再次表決。港台節目《城市論壇》今日（5日）討論相關議題。 現場嘉賓十分關注免實習的臨床經驗規定。有醫委會委員認為，方案六的3個月臨床要求已是退無可退，無論如何都需要有。醫學會會長何仲平則表示，周三的表決中，無論如何都會有方案獲得通過，促大家放心。

（香港01製圖）

被要求「點都要有個方案過到」 何仲平：一定做到

是日論壇題為「海外醫生免實習 六大方案怎抉擇」，出席者包括醫學會會長何仲平、醫委會委員及病人政策連線主席林志釉、前線醫生聯盟副主席蕭旭亮、社區組織協會幹事彭鴻昌。

醫學會最初提出的方案五，要求醫生在3年的工作期內有1年半的臨床經驗可免實習，但對衛生署及大學醫學院的醫生要求更長的年期，被指不公平，亦遭特首林鄭月娥公開批評。醫學會後來兩度微調方案，最新版本為要求海外醫生受聘於三個指定機構，劃一需在通過執業試後做18個月臨床工作方可免實習，但方案仍被指有法律風險。

何仲平指出，尊重醫生不同的工作性質，絕無看輕某些工作崗位，但因為現實情況是公立醫院最缺人，所以較希望新外援都留在公立醫院。主持蘇敬恆問到，現有醫學會提出的方案五是否已不會再微調，又會否面對法律挑戰？何仲平指，方案已微調兩次，近幾日內不會再公開評論微調問題。他又引述醫委會法律顧問指出，其實上月表決4個方案時，有3個方案都可能有法律問題，一樣有機會被法律挑戰，但最後一樣付諸表決，所以不明白為何方案五會有問題。

何仲平又提到，醫學界並非優先考慮自己利益，他們相當明白前線醫生的苦況。他憶述，昨日（4日）在一場會議中與一名教授談話，對方要求「星期三一定要有一個方案出到，唔理你乜都好」，何仲平保證「我哋一定做到呢樣嘢」，亦呼籲公眾放心，上次投票的「甩轆」是另一個問題。

翻查資料，由於4月初的投票機制，要求首輪投票需過半數通過，才有下一輪「對決」，結果沒有任何方案得到過半數支持。醫委會主席劉允怡早前指出，正商討新的投票機制，其中一個方式是在開首時以過半數贊成票形式篩選方案，直至剩下兩個方案，再以多數票選出方案，保證最少有一方案能通過。不過林志釉在今日的論壇中提到，暫未知道最新的投票安排。

何仲平指出，周三的表決中，無論如何也會有方案能通過。（「城市論壇 香港電台」Fb專頁截圖）

臨床工作安排惹議 前線醫生：就是需要醫醫相衛

現場多名嘉賓關注「臨床工作」要求是否必須。彭鴻昌指出，臨床經驗確實重要，但海外專科醫生本身已有專業資格，而他們申請有限度註冊醫生身份來港時，醫委會都要為其臨床經驗把關，對其質素已有一定保證，加上醫委會的執業試中，亦會考核醫生的臨床診斷能力。

不過林志釉認為，現時病人組織提出的方案六，要求3年醫生工作之中，需有3個月臨床經驗，已是退無可退，因為臨床經驗不單單是指醫療技術，而包括香港的新環境、本地工作經驗累積。

另外，蕭旭亮認為放寬實習安排偏向公立醫院無可厚非，又認為前線醫生確實有「醫醫相衛」，因為公立醫院前線醫生才是最有需要幫助的一群。他指出，劃一公立醫院、衛生署及大學醫學院的安排，反而會有「互相扯人」情況，而公立醫院工作環境明顯較不吸引，有限度註冊醫生的數目亦最少，有需要利用政策傾斜。蕭又認為，如果通過放寬實習增加衛生署、大學醫學院人手，對整體醫療系統沒有太大幫助。