【海外醫生】林志釉：如餘方案一會投贊成　質疑法律顧問兩種尺度

醫務委員會下周三（8日）將再次就豁免海外專科醫生執業試後實習方案作出表決，醫委會法律顧問昨日（3日）就方案一、醫學會所提方案五及病人組織委員林志釉提出的方案六，一併從法律角度提出意見，當中方案五被質疑通過執業試後仍然要工作18個月的理據不合理，更被指是隨意（arbitrary）及帶有歧視性（discriminatory ），將會面臨法律挑戰。 提交方案六的林志釉稱，法律顧問早前未有就相似方案，提出相關意見，質疑顧問以兩種尺度量度。醫學會主席何仲平向《香港01》表示，有對策應付法律顧問質疑，但未能透露詳情。

麥列菲菲：不同意可另找法律意見

就法律顧問對第五方案提出多項質疑，醫委會前主席麥列菲菲稱，委員若不同意法律顧問意見，可另行再找法律意見。她又稱如果委員不接受，亦可提出原因再討論，並就是否接受意見投票。

就第五方案規定海外專科醫生通過執業試後，需在公營醫療機構取得18個月臨床工作，受到法律顧問質疑，何仲平指有對策應付，但未能透露詳情。

林志釉：方案五可能被法律挑戰

提出第六方案的醫委會業外委員林志釉透露，文件中有就第六方案提出意見，指出其指定工作（Specified works）定義不清晰，或需作出字面上的修定，但問題應該不大。他指方案五從字面上有5至6個位置，被指有可能被法律挑戰。

根據早前醫委會主席劉允怡提出有機會採用的投票方式，會以多數制，若有三個方案，便會先篩走票數最低的方案。林志釉稱若最終只有方案一，他會投贊成票，「最緊要有方案」，他同時亦呼籲醫生以大局為重。

↓↓↓醫委會委員資料↓↓↓

+ 28 + 27 + 26

香港社區組織協會幹事彭鴻昌認為，因為政府醫生早前表明不支持方案一，他相信他們有可能轉技方案六，但應該難以令他們轉投方案一。彭又稱，方案五是否可以在5月8日上會討論亦未能確認。