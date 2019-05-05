【太平清醮】飄色巡遊《逃犯條例》成主角　料6萬遊客踩入長洲

下周日﹙12日﹚就是長洲太平清醮，每年一大焦點就是飄色巡遊。長洲太平清醮值理會今日﹙5日﹚公布飄色主題，當中部分涉及時政，如《逃犯條例》、「明日大嶼」等。 長洲太平淸醮值理會副主席何麗安表示，今年太平清醮翌日為假期，預料約6萬遊客走入長洲參與，較去年多2,000人次。他又稱，已有逾八成長洲食肆承諾於太平清醮期間，只出售齋菜，惟仍有十多間食肆拒絕。

長洲太平清醮值理會今日公布飄色主題，當中部分涉及時政，如《逃犯條例》、「明日大嶼」等。（黃偉倫攝）

飄色巡遊一大特色是諷刺當下時弊，今年亦不例外，據大會提供的飄色名單，至少有兩個主題與明日大嶼有關；又有同鄉會的飄色主題名稱為「安心鐵路」，藉上月爆出的藝人許志安與黃心穎「偷食」事件，諷刺港鐵管理不善及列車出軌。

新興街街坊會的其中一項飄色名稱為「大智若嶼」，藉以諷刺明日大嶼計劃。該會主席林潔聲表示，計劃是智慧，抑或愚蠢，仍有很大爭議，屆時將有小孩扮成特首林鄭月娥，以及上水鄉事委員會主席候志強，並會有中華白海豚提醒保育問題，主角亦會手持算盤，諷刺政府「有無計錯數？」

何安麗﹙左二﹚表示，預料有更多遊客參與，大約較去年多2,000人次。（黃偉倫攝）

《逃犯條例》近日成為爭議焦點，長洲中興街街坊值理會亦以此為飄色主題，稱為「法網難逃」。據了理，屆時將有象徵「法網難逃」的漁網道具，亦會有小孩打扮成林鄭月娥和保安局局長李家超。該值理會主席梁國明表示，希望市民可藉此會心微笑。

今年太平清醮適逢周日，翌日為佛誕補假法定假日，換言之市民享三日連假。長洲太平淸醮值理會副主席何麗安表示，預料參與太平清醮人次將較去年多，由5.8萬人次升至6萬人次，即升約3.4%。

林潔聲表示，會以｢大智若嶼｣為飄色主題，藉以諷刺明日大嶼計劃。（黃偉倫攝）

根據太平清醮傳統，居民會茹素三天，以敬神靈及潔淨心靈，不過每年都有食肆未有守齋戒。何安麗表示，推出「齊齊齋」宣傳活動後，去年已有逾八成食肆只出售齋菜，今年數字亦會相若，不過仍有十多間食肆拒絕齋戒。他表示，如未能保持傳統，「文化價值會低落」，大會將在未來一周，繼續游說食肆轉賣齋菜。