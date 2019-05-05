【太平清醮】長洲八成食肆將守齋戒　尼泊爾人餐廳菜式停用蛋、肉

下周日﹙12日﹚就是長洲太平清醮，傳統上需茹素三天，期間不殺生，不過每年都有食肆照樣賣葷。在長洲經營食肆、居住了18年的尼泊爾人Mr Hari，將在太平清醮期間，響應茹素習俗，將全部菜式轉為素食，例如菠蘿炒飯、印度咖喱等，都全部停用蛋、肉類；甚至原本以烤肉為主要食材的土耳其烤肉卷｢Kebab｣，餡料亦改為各類蔬菜。 過往會有部分食肆擔心，只售賣素菜會影響生意，不過Mr Hari並不認同，他亦指食物價錢會維持原價，希望將茹素傳統傳承。

吉野太太的菜寮會出售素食壽司。﹙黃偉倫攝﹚

Mr Hari於長洲居住了18年，經營兩間食肆，一間主要出售印度、泰國菜式；另一間則為西餐。他表示，過往於太平清醮期間均有出售素菜，為迎合傳統，是次大平清醮所有菜式都會停用蛋、肉類，改為全素，包括各類印度咖喱、薄餅、意大利麵、菠蘿炒飯等，共逾30多款菜式。

出售全素菜 食材會較平日準備多三成

他強調，即使土耳其烤肉卷｢Kebab｣，其餡料都會改為各類蔬菜，屆時食材將會較平日準備多三成。

Mr Hari的兩間食肆，全部菜式都會停用蛋、肉類。﹙黃偉倫攝﹚

長洲逾八成食肆響應傳統齋戒

長洲太平淸醮值理會指，今年逾八成長洲食肆，將響應傳統齋戒，但仍有十多間拒絕，當中有部分食肆認為會影響生計。然而，Mr Hari認為，生意不如造成影響，遊客仍會光顧，而且即使要更換菜式，但都會維持原價，每款菜式約60至80元。他預料，如果太平清醮期間天朗氣清，將會多約兩成人流，希望屆時透過不同特色素菜，將太平清醮茹素文化傳承。

1. 吉野太太﹙左﹚、Mr Hari﹙右﹚將於太平清醮期間，出售各類素菜。﹙黃偉倫攝﹚

日本人經營茶寮將推出素食壽司

另一位在長洲居住逾30年的日本人吉野太太，在長洲經營茶寮，已響應茹素傳統十多年。為響應傳統，吉野太太將於太平清醮期間，推出素食壽司，及紅豆冰等。



長洲太平淸醮值理會副主席何麗安表示，希望更多食肆響應齋戒，太平清醮期間改賣素食，如部分食肆難以轉營，如燒臘店，亦可選擇休息。