【海外醫生】醫委會法律顧問指方案字眼不清晰　林志釉：將修改

放寬海外專科醫生實習期爭議再添暗湧，醫委會法律顧問於本周三（8日）開會表決前，向委員發文件，指醫學會提出的「方案五」恐面臨法律挑戰；而病人組織委員林志釉提出的「方案六」，亦被指個別字眼不清晰。 林志釉受訪時強調，將於今日內呈交修改版本，釐清用字以釋除疑慮。他又提到，其方案附帶最少3個月的臨床經驗條件，「重質兼重量」，是中間落墨的平衡方案。林強調倘不設限「都幾驚嚇」；醫學會會長何仲平則指，將於本周二開會討論用字及投票策略。他又表明，「方案五」若未允「入閘」，個人傾向支持「方案六」。

本港醫生人手不足，公營醫療服務「爆煲」，是否及如何放寬海外專科醫生實習期引來極大爭議。（資料圖片）

醫委會上月初否決全數4個方案，被指「甩轆」收場，醫委會將於本周三再度開會審議，目前有3大方案列於「檯面」之上，(「方案一」、「方案五」及「方案六」)，分別由港大醫學院提名代表鄧惠瓊、醫學會前會長蔡堅及病人政策連線主席林志釉提出，其中「方案一」被指「最接近政府意願」，病人組織聯合開會後亦傾向支持。



法律顧問於上周五(3日)突提出意見，指醫學會提出的「方案五」，附帶需於公立醫院工作18個月的條件，帶有歧視，亦或遭法律挑戰。法律顧問又指，林志釉的「方案六」臨床工作定義不清晰。換言之，最終3大方案能否全數「入閘」以供表決，則仍有待觀察。

林志釉解釋，其方案本要求海外醫生需具備不少於3個月的本港臨床工作經驗，惟英文條文中則以眾數標明，他指將會改變字眼，表明涵蓋一種或多種臨床工作，冀可釋除疑慮，並將於今日內向醫委會呈交修訂，期望盡快獲得回覆。

林志釉（資料圖片）

他又指，其方案與「方案一」內容較貼近，仍維持吸引力，唯一分別是加入了注重病人安全的意識，要求3年的醫生工作中，需有3個月臨床經驗，「相信可滿足原本支持『方案一』的委員，而且大部分海外醫生基本上都附合，只有少數醫生係例外」，他又謂，「呢個方案係支持個理念，無理由唔支持」。

林又指，臨床經驗重要，倘今次不納入討論範圍，「都幾驚嚇」，又形容其方案重視質量兼備，是中間落墨的平衡方案，但現階段不會「數票」及「摸底」。

醫學會會長何仲平出席《城市論壇》後則指，醫學會將於星期二的内部會議上，詳細討論「方案五」用字及投票策略，他強調「方案五」已獲不少委員支持，又強調一旦「方案五」無法「入閘」，個人傾向支持林志釉提出的「方案六」，因爲兩者理念吻合。林亦呼籲醫生委員屆時可轉投其方案，重申海外醫生需在本地累積一定臨床經驗，病人始會放心。