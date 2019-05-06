黃金寶李麗珊勉勵青少年勇敢面對失敗：要唔怕輸、肯承擔

香港第一位場地單車世界冠軍黃金寶及香港首面奧運金牌得主滑浪風帆運動員李麗珊，昨日為參加「賽馬會青少年足球領袖計劃2019」的青少年打氣，分享如何敢於面對困難及挑戰。他們強調，要有「唔怕輸、肯承擔」的精神，才可以有成功機會。

黃金寶及李麗珊早前曾獲得「賽馬會體記協會香港體壇三十傑」的最高榮譽「傑中之最」，二人昨日建議青少年要勇敢面對失敗。李麗珊表示，當初玩滑浪風帆也曾試過包尾，而且經常聽到難聽的說話︰「比如叫我唔好阻住收工。」不過，最後她都不怕艱辛，成功幫助香港贏到首面奧運金牌。她讚揚選擇花式跳繩的學員剛才失手之時，懂得互相鼓勵及執生，表現出領導才能。

黃金寶亦鼓勵年輕人指，參與任何事都有機會成功同失敗，最重要係學識點面對，並重新出發。