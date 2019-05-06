報道：政府料短期內推土地共享計劃　擬成立新獨立架構審批項目

行政長官林鄭月娥去年《施政報告》提出土地共享計劃，發展商可向政府申請發展所持有的私人土地。有傳媒今（6日）報道，政府將於短期內推出土地共享計劃，政府會提供基礎建設而發展商所獲的額外地積比中，政府將佔有6至7成，用作興建公屋、居屋或首置房屋。 此外，計劃原定由現時「土地及建設諮詢委員會」負責審批計劃，但避免市民對官商勾結有憂慮，決定成立新架構作審批，邀請具公信力人士、甚至泛民人士加入。

有報道指，港府將於短期內推出土地共享計劃。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

《星島日報》今（5日）報道指，政府將於短期內公布「土地共享計劃」具體內容，以增加房屋供應。報道引述消息人士指，發展商向政府申請發展所持有的私人土地，獲得接納項目後，政府將提供基礎建設，而所獲得的額外地積比，政府將佔有6至7成，用作興建公屋、居屋或首置房屋。

消息人士指出，政府佔額外地積比7成，發展商持有的發展面積亦會增加。對於政府早前考慮由發展商協助興建額外的七成公營房屋，政府考慮後決定自行興建，屆時視乎房屋類別，交由房委會、房協或巿建局。消息補充，政府早已表明生態敏感的地區將不適合參與計劃。

社會上有不少聲音質疑，公私營合作有官商勾結的疑慮，促請政府以《收回土地條例》強制收地。（資料圖片 / 羅君豪攝）

計劃原定由「土地及建設諮詢委員會」負責審批項目，消息人士表示，經考慮後政府決定成立新架構審批有關申請，以減低公眾對官商勾結的憂慮，邀請具公信力人士加入，甚至泛民人士，以提高審批透明度。

至於初步估算造價高達與6,000億元的「明日大嶼」計劃，消息指該計劃較為長遠，故短期有望以「土地共享計劃」增加房屋供應，且房屋數量料逾千，惟最終數量視乎巿場反應。消息人士又指，政府正全力推動「明日大嶼」計劃，若發展商看到十年後政府有地供應，相信亦有動力申請「土地共享計劃」。