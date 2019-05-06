【居屋揀樓】18歲留英女生首抽即中　140萬購裕泰苑：父母負責供

今期居屋揀樓程序踏入尾聲，現時只剩東涌裕泰苑單位可供選購。房委會自上周五（3日）起邀請單身申請者揀樓，今日（6日）續有150人到場選購單位。 有年僅18歲的白表單身申請者，首次抽居屋一擊即中，成功選購裕泰苑中層逾300平方呎的單位。年紀輕輕就做業主，她坦言心情激動，本身在英國攻讀工程系的她，今次特意回港揀樓，入市後將由父母代為供款。

不少人留意住現場的銷售情況。 （張嘉敏攝）

心儀單位買少見少 揀樓一刻即拍板

房委會今日共邀請150名綠、白表單身申請者，到房委會樂富客務中心揀樓。今日共有4節揀樓時段，首節時段由早上9時起，最後一節則為下午2時半。

現年18歲、首次抽居屋的易小姐即「一擊即中」，現時於英國就讀工程學系的她，於上周四接到通知短訊後，隨即購買機票由英國飛回香港揀樓。她今日於早上8時多到場，準時9時入內揀樓，最終以140.8萬選購裕泰苑A座13樓，一個面積約309平方呎的心儀單位。為便及家人於東涌上班，她一早鎖定入手裕泰苑：「3月中就每日mon實個網睇下仲有咩單位。」她形容今早剛開始揀樓時，尚有於較高樓層的單位可供選擇，惟其後情況逐漸緊張：「望住逐層逐層冇…到我嗰時唔使一分鐘就決定到。」

18歲的易小姐揀樓後表現興奮。（張嘉敏攝）

+ 3 + 2

易小姐成功揀樓後，坦言自己心情仍然激動，她指本港樓價高企，難以百幾萬元在私人市場置業：「百幾萬喺英國買到兩層的大屋喇。」因年紀尚輕，而私樓樓價高企，加上深知居屋難抽，故以往未有考慮置業或申購公營房屋，惟其母親獲知今期居屋減價出售，故決定「搏一搏」。

易小姐續稱，今次買入的裕泰苑單位，將由在醫院任職的雙親負責供款，日後單位將會供現時仍租樓住的一家三口同住。

於早上10時多，有多人於現場排隊揀樓。（張嘉敏攝）

24歲譚小姐與男友築愛巢：會少啲淘寶囉

除了易小姐外，現年24歲、第二次抽居屋的譚小姐成功，亦以147萬元購買283平方呎、位於裕泰苑A座21樓的單位。她曾於18歲抽居屋，但當時未能成功，坦言今次中籤感覺興奮。

她早前曾兩次到東涌視察環境，對交通、配套等感到滿意：「買到層樓有個保障。」譚小姐現職顧客服務業，日後將會與男朋友共同供樓，直言負擔未算太大，「會買少啲淘寶囉。」

▼2019年推售居屋一覽▼

+ 35 + 34 + 33

今期居屋出售合共4431個新單位，據資料顯示，今期居屋於2月28日起開始揀樓，由於凱樂苑及啟朗苑於4月中時已售罄，現時只剩下東涌裕泰苑不足400伙單位未被選購。而房委會將於本月內推售下期居屋，涉及6個屋苑共4,871伙，以五九折發售，售價介乎156萬元至529萬元，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑。