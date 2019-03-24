【港鐵故障】集電弓受損肇禍　盧覺強估涉碳刷或彈弓損壞

港鐵欣澳站附近架空電纜今日（24日）凌晨發生故障，一列開往香港站的列車，行駛途中有架空組件鬆脫，車頂的集電弓受損並且脫落，東涌線及機場快線服務受到影響。事實上，港鐵過往亦不時發生因集電弓受損導致的故障，影響到列車服務。 理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強回應查詢時提到，列車依靠車頂上的集電弓收集電力，今次事故可能涉及集電弓的碳刷或是彈弓損壞，但不管如何都和維修保養有很大關係，因集電弓一般都磨損得很快，本身需要相當頻密的保養。

+ 4 + 3 + 2

集電弓需頻密觀察 與維修保養有大關係

盧覺強接受《香港01》記者查詢時分析，集電弓需要壓住電纜行駛，如果架空組件鬆脫弄壞集電弓，可能涉及兩個原因：其一是和碳刷損壞有關，因為碳刷是用來導入及導出電流的滑動接觸體，在列車經過期間不停磨蝕耗損，如果厚度不足，就很容易出現接觸不良，導致故障或鬆脫。

另一個可能的原因，則是彈弓的損壞，因為彈弓是用來確保集電弓可長時間接觸電䌫，如果彈弓受損或是彈力不夠，同樣可能導致接觸不良。

不過，盧覺強指出無論是碳刷抑或彈弓損毀，都和維修保養關係相當大，因為列車是依靠集電弓與架空電纜通電行駛，每日十多個小時持續的摩擦，相當容易磨損，故需要頻密地觀察其狀況，才可減低出事的機會。

2017年5月，東鐵線有列車車頂的集電弓損壞，導致服務受阻。當時盧覺強同樣認為，電纜因為長時間磨蝕而斷裂，與維修保養不足有關。