【子宮頸癌疫苗】水貨HPV針攻港？醫生：有非藥廠人員推銷不明針

子宮頸癌疫苗水貨針攻港！民建聯立法會議員蔣麗芸今日（6日）表示，接獲多宗求助個案，指有市民在港接種九價HPV（子宮頸癌）疫苗，發現診所處理疫苗手法有疑，包括疫苗並非從冰箱取出、包裝盒上無美國藥廠要求展示的二維碼以及無藥廠防偽標誌及商標等，事主其後自行聯絡美國藥廠告知有關情況，藥廠回覆指接種的疫苗並非藥廠正貨。據知，涉事診所至少有五間，地點分別位於佐敦、旺角及尖沙咀，更有診所屬醫療集團。 婦產科專科醫生靳嘉仁向《香港01》證實，曾有非藥廠推銷員向診所護士推銷來歷不明的HPV疫苗，當中除九合一疫苗外，更有推銷四合一、二合一的疫苗。

民建聯立法會議員兼衛生事務發言人蔣麗芸稱，有人發覺疑似「水貨」的九價HPV疫苗。（民建聯立法會議員蔣麗芸提供） 近年本港HPV疫苗供應持續緊張，其中一個原因是有大批內地人到香港打針。其實九價HPV疫苗，已於去年4月29日在內地上市，只是其後卻爆出有內地私家醫院涉嫌售賣九價HPV假疫苗的醜聞，令內地民眾對在國內打針失去信心。因此，即使內地也有九價HPV疫苗供應，但不少內地女士仍會選擇到香港打針。例如養和醫院早前被影到，有大批內地人逼爆醫院大堂，「打曬蛇餅」接種疫苗。 惟蔣麗芸透露收到求助，有人在港接種九價HPV針時發覺有可疑，涉事醫護人員並非從冰箱取出疫苗，包裝盒上無美國藥廠要求展示的二維碼，接種後無在接種咭上貼上二維碼，疫苗針劑亦無MSD防偽標誌及商標，當中亦有事主接種時發現包裝盒和針劑的批次編號不同。 蔣麗芸引述部分接種者稱，負責打針人士在拆開包裝盒時，刻意於枱下進行，疑似是不想讓事主看見疫苗情況，接種後禁止事主拍照或帶走包裝盒，之後將包裝盒整齊放在箱子內，而非扔到垃圾桶內，做法與過往有別。事主其後自行聯絡美國藥廠告，藥廠回覆指接種的疫苗並非藥廠正貨。據知，涉事診所至少有五間，地點分別位於佐敦、旺角及尖沙咀，更有診所屬醫療集團。

曾有人銷售來歷不明HPV疫苗

婦產科專科醫生靳嘉仁向《香港01》表示，曾有非藥廠銷售員向診所護士推銷來歷不明的HPV疫苗，當中除九合一疫苗外，更有推銷四合一、二合一的疫苗。若市民接種了水貨，或不明來歷的疫苗，恐怕未能確保有效，靳嘉仁擔心有市民以為自己已打足3針、以為自己已有90%保護。他提醒市民可在接種疫苗時，應索取疫苗外盒查看甚至拍照，如有懷疑可以致電藥廠查詢。

如有需要 市民可抽血驗抗體

靳嘉仁表示，藥廠建議市民應於6個月內完全接種3針疫苗，但因為疫苗供應緊絀，部份市民未能於指定時間內完全接種，但他解釋1年內完成接種3針亦可，惟多於1年便需重新計算。所以若市民不幸接種了水貨針的話，可能完全沒有效用，或需重新注射疫苗。雖然市民可檢查自己有否足夠抗體，但靳嘉仁稱，鮮有市民會檢查抗體，但若有需要，市民仍可付費抽血，檢查體內是否有HPV抗體。

內地人蜂擁至港搶打九價疫苗的情況仍然存在，早前更有網民揭露有「打針團」逼爆養和醫院。（截取網絡）

作為九價HPV疫苗供應商的默沙東藥廠回覆指，水貨針在香港是違法行為，並且嚴重傷害公司在本港的營運。他們會致力與本港執法機構合作，打擊水貨疫苗問題。每次發現可疑個案，均有向衛生署和海關舉報。

若有關當局需要任何佐證、化驗、鑑証，藥廠方面亦會盡力協助，提供相關證據。另外，默沙東藥廠稱去年開始已發聲明，因應全球需求不斷上升，在本年度仍會繼續有供應緊張的情況出現，但從未停止供應予本港，藥廠現正大力投資並加快擴大疫苗生產效能。

民建聯立法會議員蔣麗芸表示接獲投訴，本港疑似出現水貨疫苗。（資料圖片／視覺中國圖片）

對於水貨針問題，衞生署則指，本港目前只有一種已註冊的九價HPV疫苗「加衛苗Gardasil 9」（註冊編號HK-64239)，其註冊證明書持有人為美國默沙東藥廠。而非法管有及銷售未經註冊藥劑製品屬刑事罪行，一經定罪，每項罪行最高可處罰款10萬元及監禁兩年。

衞生署續指，署方有既定機制監察市場上銷售的藥品，並透過不同渠道收集情報（包括市民投訴），當發現有人涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品作售賣用途，會即時展開調查，需要時會與執法部門展開聯合行動。