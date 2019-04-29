海南醫院售HPV假疫苗細節披露：違規上門接種　醫生資格未確認

海南博鰲銀豐康養國際醫院爆出涉嫌售賣九價HPV假疫苗的醜聞，目前已證實有38人曾經接種。 有接種過假疫苗的顧客向媒表示，是有專人上門為自己接種第二、三針的疫苗，醫院或違反相關的規定，而且負責接種疫苗的醫生是否合資格亦存疑。

何女士向記者展示接種疫苗的的紀錄咭。（澎湃新聞）

今次事件中，共有38名女性接種了懷疑有問題的九價HPV疫苗，其中37人為付費接種的顧客，一人是醫院的員工王麗娜。《澎湃新聞》訪問了其他36位的女顧客，這批接種者年齡介乎20多歲至49歲，35人已在2018年11月前完成接種了三針九價宮頸癌疫苗，另一人因個人特殊原因尚未完成接種。

其中一位接種者何女士指，2018年3月經朋友介紹，認識了自稱為銀豐醫院醫務人員的王麗娜，對方表示銀豐醫院當時引進了一批韓版疫苗，本來預約人員已經滿額，但因其中一位預約者懷孕，空出一個缺額，可以以9000元人民幣的價格，為何女士接種共三針九價HPV疫苗，及後又聲稱「韓國九價疫苗較為緊缺」，改為給予美版九價疫苗接種，何女士未曾未曾懷疑過疫苗的真偽，當即向王麗娜轉賬900元作為定金。

何女士在2018年3月接種完第一針疫苗後，她分別於當年7月和11月接種了第二針和第三針。後兩次接種沒有在銀豐醫院進行，而是由王麗娜帶着兩名自稱是接種人員的人，來到何女士家中為其進行了接種，王麗娜稱此為「個性化上門接種」服務。其他大部份的顧客都表示，第二針、第三針都是在自己居所等醫院以外的地方，完成了疫苗的接種。另一人三針疫苗均是上門接種。

銀豐醫院至今未取得當地衛生健康行政部門「預防接種」門診許可。(網上圖片)

上門接種或違國家規定

值得注意的是，多位當事人表示，為她們接種的「醫生」名為「張三豐」。但在國家衛健委醫生、護士執業註冊信息查詢系統中，未找到有名為「張三豐」的人員在銀豐醫院執業。

按照國內《預防接種工作規範》，承擔預防接種的人員應當具備執業醫師、執業助理醫師、護士或者鄉村醫生資格，並經過縣級衛生計生行政部門組織的預防接種專業培訓，考核合格後方可從事預防接種服務工作。交通不便的邊遠山區、牧區、海島等地區，可採取入戶方式進行預防接種。

王麗娜的微信聲稱是「博鰲•銀豐康養國際醫院培訓總監、博鰲•銀豐康養國際醫院醫療中心專家諮詢師、整體美學明星設計專家」等頭銜。據啟信寶透視工商注冊信用信息查詢發現，張三豐、王麗娜曾是海南康養方舟健康管理有限公司股東，目前該公司已處於註銷狀態；而該公司法定代表人王曉丹正是租借銀豐醫院科室的青島美伯門之家美容信息咨詢有限公司負責人，據了解，王曉丹已被警方拘留。

據此前海南省衛健委通報，銀豐醫院2016年2月1日取得執業許可證，2018年3月21日開業，至今未取得當地衛生健康行政部門「預防接種」門診許可，涉嫌違法進行九價宮頸癌疫苗接種。

（澎湃新聞）