【子宮頸癌疫苗】HPV水貨針疑雲　三招安心打針　認清包裝四特徵

近年大批內地女士湧港接種九價子宮頸癌（HPV）疫苗，有立法議員亦指市面出現疑似水貨針，到底香港人有還有甚麼途徑可以安心打針？ 今年的施政報告就從源頭做起，在2019/20學年開始為小五、小六女童，提供免費到校子宮頸癌疫苗接種；此外，家計會亦早於去年4月宣布只向香港居民提供疫苗注射服務，保障港人有針打。若市民仍打算到私家診所打針，則可留意包裝盒的四項防偽特徵，如有懷疑應致電藥廠查詢。

小五、小六女童可於2019/20學年免費注射HPV疫苗。（資料圖片）

立法會議員蔣麗云收到求助，指在港診所接種九價HPV（子宮頸癌）疫苗時，發現疫苗並非從冰箱取出、包裝盒上無美國藥廠要求展示的二維碼，以及無藥廠防偽標誌及商標等，事主其後自行聯絡美國藥廠告知有關情況，藥廠回覆指接種的疫苗並非藥廠正貨。要避免「打假針」，港人可如何自保？

2019/20學年起 小五小六女童可免費打針

2018年發表的施政報告就宣布於2019/20學年開始，為小五小六女童提供免費到校子宮頸癌疫苗（HPV）接種。衞生署將於下學年起，將子宮頸癌疫苗納入兒童免疫接種計劃，小五女童會先接種九價疫苗，翌年升小六種第二針。學童可選擇是否參加，屬自願性質。以適齡學童人口推算料，首學年政府需花3,000萬於疫苗費用。

家計會去年4月宣佈，鑑於資源有限，九價子宮頸癌疫苗注射僅向港人提供。（家計會網頁截圖）

家計會HPV疫苗注射服務只向港人提供

若非小五小六女性，就可選擇到家計會或其他私人診所打針。注射子宮頸癌疫苗價錢不菲，以家計會的供應最穩定，價錢亦最便宜。家計會一支HPV九價疫苗的價錢是1,300元，而其他私人診所的價錢則相距甚遠，價格由5,000元至近1萬元，亦因此吸引大批內地人湧港打針。家計會去年4月宣布，鑑於資源有限，九價子宮頸癌疫苗注射服務僅向港人提供，有關安排至今仍繼續。

九價HPV疫苗供應商的默沙東藥廠發通告提醒市民，藥盒共有四項防偽特徵。（默沙東藥廠提供）

疫苗包裝盒有四特徵 接種者有權查看

若選擇到私人診所打針，市民可如何分辨疫苗真偽？作為九價HPV疫苗供應商的默沙東藥廠，就發通告提醒市民，疫苗包裝盒共有四項防偽特徵，包括香港和澳門經註冊的九價HPV疫苗的紙盒正面印有「加衛苗®9」及「MSD」，即默沙東藥廠有限公司的商標、紙盒背面印有註冊編號HK-64239、盒內膠套的錫紙亦有「MSD」商標。

婦產科專科醫生靳嘉仁提醒，市民在接種疫苗時，有權索取疫苗外盒查看甚至拍照，如有懷疑可以致電藥廠查詢。