【校園天地】仁濟醫院陳耀星小學　全方位耀星課堂親子體驗日

社會新聞
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活動目的：

讓幼稚園生及家長透過參與欖球、編程、音樂、STEM及英語活動，親身體驗本校課堂特色，並提升孩子創造力、專注力、溝通能力及親子關係。

（仁濟醫院陳耀星小學圖片）

活動詳情：

日期：2019年5月25日（星期六）

時間：2:00 p.m. – 4:30 p.m.

地點：仁濟醫院陳耀星小學

地址：將軍澳坑口煜明苑側（港鐵坑口站B出口）

 活動內容：

1. 親子活動（以下供家長選擇之本校特色活動）

☆英語欖球：透過欖球學習英語

☆World Voice：透過角色扮演進行唱遊

☆幼小編程：訓練孩子邏輯思維

☆STEM體驗：透過活動探索科學原理

☆Cooking Ma Ma：運用英語學習簡單烹飪

2. 校園導賞

報名方法：

1. 致電27061932聯絡高書記

2. 把報名回條傳真至本校（傳真號碼：27064872）

3. 透過此網頁報名

歡迎幼稚園家長及學生（K1、K2及K3）參加。為免向隅，報名從速。

截止報名日期：2019年5月15日

（內容由仁濟醫院陳耀星小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com

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