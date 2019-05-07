【校園天地】仁濟醫院陳耀星小學　全方位耀星課堂親子體驗日

撰文：校園投稿
最後更新日期：
活動目的：
讓幼稚園生及家長透過參與欖球、編程、音樂、STEM及英語活動，親身體驗本校課堂特色，並提升孩子創造力、專注力、溝通能力及親子關係。
（仁濟醫院陳耀星小學圖片）
活動詳情：
日期：2019年5月25日（星期六）
時間：2:00 p.m. – 4:30 p.m.
地點：仁濟醫院陳耀星小學
地址：將軍澳坑口煜明苑側（港鐵坑口站B出口）
活動內容：
1. 親子活動（以下供家長選擇之本校特色活動）
☆英語欖球：透過欖球學習英語
☆World Voice：透過角色扮演進行唱遊
☆幼小編程：訓練孩子邏輯思維
☆STEM體驗：透過活動探索科學原理
☆Cooking Ma Ma：運用英語學習簡單烹飪
2. 校園導賞
報名方法：
1. 致電27061932聯絡高書記
2. 把報名回條傳真至本校（傳真號碼：27064872）
3. 透過此網頁報名
歡迎幼稚園家長及學生（K1、K2及K3）參加。為免向隅，報名從速。
截止報名日期：2019年5月15日
（內容由仁濟醫院陳耀星小學提供）
歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com