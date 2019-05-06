【校園天地】基督教聖約教會堅樂第二小學回到夢想的初心

從構思到實行，修定再嘗試，思考再實踐，一路走來都是滿滿的得著與學習，以下是堅樂第二小學的兩組分享：

「流浪不怕」

「流浪不怕」源自當初一組學生在學校附近看到流浪貓，再查看香港流浪動物被安樂死的驚人數目，便斷言要幫助不能發聲的小動物。最初欲建立動物臨時居所，讓同學輪流照顧學校附近的動物，但後來於語文課中明白到餵飼流浪動物而造成依賴的壞處，便決定解決問題源頭，用海報宣傳不要棄養動物的想法。在籌備過程中，有同學發現即使在街上貼上海報，人們都不會看，反而會看著手機，那就不如用視覺衝擊拍攝一條影片設身處地幻想自己是隻流浪狗，去感染他人要珍愛小動物。於是，同學花了一整課成功說服全組同學在現階段改變我們的方針，並以堅定態度請老師「給我們信心！」。

回顧整個過程，覺得時間、心機浪費了嗎？Dream Starter提倡的正是這種從人的需求出發，計劃隨著新挑戰和考慮而變更的Design Thinking，計劃一路走來經過反覆修正和改進，讓學生體驗到學習自主規劃，都是值得的! 我組已抱著幫助小動物的心，但對影片製作缺乏經驗，所以正在尋找影片剪接技術的協助。如果任何人士能提供相關的資訊或意見，歡迎發送電郵至yhm@hg2ps.edu.hk，與邱晞明老師聯絡。

嘗試錄音製片。(堅樂第二小學圖片)

同學們自發討論分工。(堅樂第二小學圖片)

(流浪不怕: https://dreamstarter.collaction.hk/project/story/738/ )

攜🍀寶典

「為甚麼他們要輕生? 有沒有想到家人會很傷心?」

這是同學在「啟夢者計劃」開始時大家分享生活經驗及社會問題時，其中分享的說話。同學們在報章、電視新聞、朋友及網上資訊途徑等發現香港的中學生很大壓力，所以希望製作一本正向小冊子(攜🍀寶典)，免費送給中學生閱讀。期望中學生看過小冊子後會覺得開心，並且知道有一群小學生很關心他們，讓他們明白生命是有價值，並要珍惜。

同學在這個夢想旅程經歷了不同的活動，包括訪問中學生，了解他們的壓力來源；參觀「生命‧歷程」體驗館，反思生命的意義；也邀請了DreamBacker Uncle Johnny到校教同學寫計劃書，並向印刷公司介紹我們這本正向小冊子的理念，希望得到他們支持。

同學在製作這本小冊子過程中真的獲益良多，不但增加了對身心靈健康的認識，更擴闊了視野，並學會關心別人及珍惜生命。

(攜🍀寶典：https://dreamstarter.collaction.hk/project/story/672/)

DreamBacker Uncle Johnny到校探訪同學。(堅樂第二小學圖片)

（內容由基督教聖約教會堅樂第二小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com。

什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。